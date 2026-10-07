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श्रद्धा भाव से प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाते हैं विराट कोहली, प्रवक्ता ने 5 करोड़ रुपये लेने के दावे को बताया पूरी तरह से झूठा

मथुरा: वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम को लेकर नए विवाद सामने आ रहे हैं. संत दिनेश शर्मा फलाहारी ने दावा किया है कि पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को संत प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए थे.

उन्होंने कहा कि इसी वजह से विराट कोहली ने वृंदावन आकर आश्रम में एकांत वार्ता और दर्शन किए थे. हालांकि गुरुवार को विराट कोहली के प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

रुपये वापस करने और दान देने का दावा: फलाहारी संत के अनुसार बाद में जब विराट कोहली ने श्री राधा रानी के प्रति अपनी गहरी भक्ति महसूस की, तो उन्होंने वह पूरी रकम वापस कर दी. उन्होंने बताया कि वापस किए गए 5 करोड़ रुपये आश्रम में गायों की सेवा और भोजन-आवास की व्यवस्था के लिए दान में दिए गए थे. फलाहारी संत का कहना है कि 2 करोड़ रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे और 3 करोड़ रुपये नकद दिए गए थे. हालांकि कोहली के प्रवक्ता ने साफ किया है कि क्रिकेटर केवल अपनी गहरी श्रद्धा और भक्ति के कारण ही महाराज जी के पास जाते हैं.

'विराट कोहली ने पब्लिसिटी के लिए लिए थे 5 करोड़', आरोपों पर पूर्व कप्तान के प्रवक्ता ने दी सफाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

आश्रम की जमीनों पर भू-माफिया के कब्जे का आरोप: फलाहारी संत ने प्रेमानंद महाराज को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे आश्रम की गुटबाजी से दूर रहें. उन्होंने मांग की है कि महाराज जी को गोवर्धन जाकर पधारना चाहिए और गिरिराज जी की नगरी में ही अपनी तपस्या जारी रखनी चाहिए. पत्र में आरोप लगाया गया है कि साधुओं के वेश में कुछ भू-माफिया आश्रम में घुस आए हैं. वे लोग यमुना जी के खादर की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और कॉलोनियां बसा रहे हैं.

प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर भू-माफियाओं के कब्जे का आरोप, संत दिनेश शर्मा ने पत्र लिखकर की जांच की मांग. (Photo Credit: ETV Bharat)

मामले की निष्पक्ष जांच की मांग: संत दिनेश शर्मा ने इस प्रकरण की किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि रातों-रात खादर की जमीनों पर किस तरह कब्जे हो रहे हैं, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए. दूसरी तरफ विराट कोहली के प्रवक्ता ने दोहराया है कि किसी भी तरह के लेनदेन की बात पूरी तरह झूठ और आधारहीन है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर वृंदावन के धार्मिक और सामाजिक हलकों में हलचल काफी बढ़ गई है.

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