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वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य की संदिग्ध मौत: चौथी मंजिल से गिरे, शरीर पर मिले चोट के निशान

रसिक दुलारी के शरीर और गुप्त अंगों पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका भी जताई जा रही है.

मथुरा: वृंदावन में विख्यात संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम के पीछे बने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर उनके शिष्य की मौत हो गई. शिष्य की पहचान मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी दीपक कुमार उर्फ रसिक दुलारी के रूप में हुई है. घटना शुक्रवार सुबह की है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दो साल से परिवार के संपर्क में नहीं थे: दीपक की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजन शनिवार सुबह जबलपुर से वृंदावन पहुंचे. परिजनों ने आरोप लगाया कि आश्रम के सेवादारों ने उन्हें प्रेमानंद महाराज से मिलने नहीं दिया. उनका कहना था कि पिछले दो सालों से दीपक से फोन पर कोई बात नहीं करने दी जाती थी और जून में आने पर भी मिलने नहीं दिया गया था. फरवरी 2025 में दीक्षा लेने के बाद दीपक ने परिवार त्याग दिया था और बिना मोबाइल के सेवा में लीन रहते थे.

हत्या या आत्महत्या? जांच कर रही पुलिस: सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की बात सामने आई थी, लेकिन चोट के निशानों ने मामले को संदिग्ध बना दिया है. पुलिस अब हत्या और आत्महत्या, दोनों कोणों से मामले की गहराई से तफ़्तीश कर रही है. मौके से कुछ अहम सुराग भी बरामद किए गए हैं, जिनसे जल्द सच सामने आने की उम्मीद है.

2025 में दीक्षा लेने वाले शिष्य की संदिग्ध मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज: सीओ सदर संदीप कुमार सिंह ने बताया कि 25 सितंबर की सुबह सर्वोदय अस्पताल से इस गंभीर घटना की सूचना मिली थी. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने मीडिया से ज्यादा बात करने से मना कर दिया और सिर्फ इतना कहा कि आश्रम में किसी ने उनसे मुलाकात नहीं होने दी. अब हर किसी की नज़र पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस मौत की असली वजह साफ करेगी.

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