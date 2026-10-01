ETV Bharat / state

वृंदावन: संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत पर बवाल, साधु-संतों ने सीएम से की सीबीआई जांच की मांग

मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम के पीछे बनी सोसाइटी की चौथी मंजिल से उनके 25 वर्षीय शिष्य रसिक दुलारी उर्फ दीपक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया गया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी रसिक दुलारी ने 25 सितंबर को श्री गुरु कृपा सोसाइटी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी.

इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि ब्रज के साधु-संतों का दावा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का खुलासा, संतों ने सीएम को लिखा पत्र: पुलिस की मौजूदगी में 26 सितंबर को शव का पोस्टमार्टम पैनल और वीडियोग्राफी की निगरानी में कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर सात गंभीर चोट के निशानों की पुष्टि हुई है. घटना से आक्रोशित ब्रज के साधु-संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की गुहार लगाई है. संतों का आरोप है कि रसिक दुलारी की हत्या करने के बाद उसके शव को चौथी मंजिल से नीचे फेंका गया था.

परिजनों का आरोप- आश्रम में नहीं करने दी जाती थी बात, 2 साल से थे परेशान: घटना की सूचना मिलने पर मथुरा पहुँचे परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार यमुना तट पर किया. परिजनों ने आरोप लगाया कि वे जब भी आश्रम आते थे, उन्हें दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था. पिछले दो सालों से उनकी अपने बेटे से कोई सीधी बातचीत नहीं हो पा रही थी और वे कई घंटों तक आश्रम के बाहर ही बैठे रह जाते थे. परिजनों के इस गंभीर आरोप के बाद पुलिस ने मोबाइल की जांच और अन्य साक्ष्यों को खंगालना शुरू कर दिया है.

सीएम योगी को लिखा पत्र: प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत का राज खोलने के लिए संतों ने मांगी CBI जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)

भू-माफियाओं पर संतों का हमला, सभी साधुओं के पुलिस वेरिफिकेशन की मांग: संत दिनेश फलाहारी, महंत राधानंद गिरी और महंत पवन गिरी ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. संतों का कहना है कि वृंदावन में साधुओं के भेष में भू-माफिया जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं. धार्मिक नगरी की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी साधु-संतों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की मांग की है. साधु-संतों ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी.

यह भी पढ़ें- वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य की संदिग्ध मौत: चौथी मंजिल से गिरे, शरीर पर मिले चोट के निशान