बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की सुरक्षा के इंतजाम और बेहतर होंगे, प्रवेश-निकासी सिस्टम भी सुधरेगा

मथुराः सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी ने गुरुवार को बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कमेटी ने प्रांगण की व्यवस्थाएं और मंदिर के देहरी पूजन की साफ सफाई कमेटी को भी कई निर्देश दिए हैं. कमेटी कोशिश कर रही है कि मंदिर आने वाले भक्तों की सुरक्षा के इंतजाम औऱ बेहतर हों. इसके लिए मंदिर प्रवेश से लेकर निकासी की व्यवस्थाओं को और अच्छा करने की तैयारी हो रही है.

मंदिर की साफ सफाई देखीः गुरुवार को वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी के सभी सदस्य और अधिकारियों ने मिलकर मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्थाओं को देखा. इस दौरान मंदिर के सेवायतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. कमेटी कोशिश कर रही है कि जल्द ही मंदिर की व्यवस्थाएं अच्छी हों और श्रद्धालुओं को अच्छा वातावरण दिखाई देगा.

आज भी कमेटी करेगी बैठक: जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मंदिर में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो उसको लेकर मंदिर के गोस्वामी समाज के लोगों के साथ मिलकर प्लान तैयार कर रही है. इसे लेकर आज चर्चा की जाएगी.





व्यवस्थाओं में होंगे बदलाव: बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इसको लेकर हाई पावर कमेटी ने बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जल्द बदलाव करने के संकेत दिए हैं. मंदिर प्रांगण में स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी ताकि श्रद्धालु लाइन बनाकर ठाकुर जी के दर्शन अच्छे से कर सकें. इससे भक्तों को धक्का मुक्की का सामना नहीं करना पड़ेगा. गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2 से प्रवेश होते हुए निकासी गेट नंबर एक और चार से की जाएगी. भक्तों के मंदिर में प्रवेश से लेकर निकासी तक की व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी.