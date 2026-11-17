32 गुल्लक से निकले 6.19 करोड़ रुपये, बना रिकॉर्ड, तीन साल में मात्र 35 रजिस्ट्री
रजनीश त्रिगुणायत के संपादन में प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:36 AM IST
मथुरा : वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में इस बार 6.19 करोड़ रुपये का दान मिला है. यह एक रिकॉर्ड है. बांके बिहारी मंदिर के इतिहास में गुल्लक में मिला यह दान अब तक सबसे अधिक है. 5 नवंबर को 32 गुल्लक की आय 6.19 करोड़ रुपये दर्ज की गयी. पिछले तीन महीने में भक्तों ने दिल खोलकर दान किया है.
इससे पहले मई-जून-जुलाई के 32 गुल्लक खोले गए थे. जिसमें 4.90 करोड़ रुपए की धनराशि निकली थी. फरवरी-मार्च और अप्रैल में भी 32 गुल्लकों में 3.15 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी. जबकि नवंबर-दिसंबर-जनवरी के 32 गुल्लकों में 2. 90 करोड़ रुपए दान में मिले थे. श्रीबांके बिहारी की गुल्लक हर तीसरे महीने में खुलती है. यानी साल में चार बार गुल्लक से चढ़ावा निकाला जाता है.
ऐसा क्या बदला कि दान देने उमड़े लोग? श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रोज हजारों-लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं. योगी सरकार वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर का भव्य कॉरिडोर बनाना चाहती है. इस मंदिर से जुड़ा सेवायत गोस्वामी समुदाय कॉरिडोर निर्माण का विरोध कर रहा है. दो दर्जन आपत्तियां प्रयागराज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. हालांकि 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी हर माह उच्च अधिकारियों के साथ प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर बैठक करती है और रूपरेखा तैयार करती है.
श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दिया दान : हाई पावर कमेटी ने चढ़ावे को लेकर सख्ती की है. भंडारियों पर अंकुश लगाया और श्रद्धालुओं को जागरूक किया तो इसका असर भी साफ दिखा. सख्ती के बाद मंदिर की गुल्लक भर रही है. 5 नवंबर को 32 गुल्लक खोली गई तो 6.19 करोड़ रुपये का चढ़ावा निकला. मंदिर हाईपावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुल्लकों की संख्या बढ़ाई गई. श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य को दिल खोलकर दान किया है.
एक साल में 22 करोड़ से अधिक मिला दान : मंदिर कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 से 5 नवंबर 2026 के बीच खोली गईं मंदिर की गोलकों (गुल्लक) से 22 करोड़ 27 लाख रुपये की दान राशि प्राप्त हुई है. मंदिर प्रशासन द्वारा समय-समय पर गोलकों की संख्या बढ़ाई गई है. इसके साथ ही मंदिर में दानराशि में भी इजाफा होता गया. श्रीबांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन ने बताया कि मंदिर में अक्टूबर 2025 में 16 स्टील एवं 1 लकड़ी की गुल्लक थी.
सेवायतों के भंडारियों पर उठे थे सवाल : ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दान देने के लिए जगह-जगह गुल्लक रखी गई हैं. इसी वर्ष अगस्त में मंदिर की हाई पावर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि सेवायतों की सहायता के लिए सात से आठ भंडारी रहते हैं. यह श्रद्धालुओं को चढ़ावा गुल्लक में नहीं डालने देते. सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर चढ़ावे की पाई-पाई कोष में जमा करने के आदेश दिए.
मंदिर परिसर से अवैध उगाही करने वालों पर शिकंजा कसा : हाई पावर कमेटी के द्वारा मंदिर परिसर में ठाकुर जी के नाम पर अवैध उगाही करने वाले युवकों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है. मंदिर परिसर में केवल मंदिर के सेवायत अधिकारी और पुलिस के लोग ही उपस्थित रहते हैं. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करने के नाम पर वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन और हाई पावर कमेटी ने सख्ती की है.
जानिए कॉरिडोर का क्यों हो रहा विरोध : प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर स्थानीय गोस्वामी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं. गोस्वामी समाज के लोगों का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर उनका है. स्वामी हरिदास जी की भक्ति से बिहारी जी की प्रतिमा उत्पन्न हुई थी. प्रतिमा में कृष्ण और राधा की छवि दिखाई देती है. अगर सरकार को कॉरिडोर बनवाना है, तो मंदिर के प्राचीन अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे. इसको लेकर गोस्वामी समाज के लोगों ने एक दर्जन से अधिक याचिकाएं प्रयागराज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं.
5 एकड़ में बनेगा कॉरिडोर : श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर जमीन का धीरे-धीरे अधिग्रहण किया जा रहा है. 5 एकड़ की भूमि पर प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर दुकान, भवन, मकान, धर्मशाला मिलाकर कुल 272 प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया है. अभी तक 35 रजिस्ट्री संपत्ति ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी महाराज देवता वृंदावन के नाम पर की गई है. जिन मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है उनकी दीवारों पर संपत्ति देवता ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज के नाम से चिन्हित कर दिया गया है.
जिस मकान के थे मालिक, अब उसी में किरायेदार : रजिस्ट्री वाले मकानों को खाली नहीं कराया गया है. घर में रह रहे लोगों को ही मकान किराए पर दे दिया गया है. 22000 रुपये किराया कमेटी के खाते में ही जमा किया जाता है. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रूकमणि विहार में स्थित आवासीय फ्लैट भी दिए जाएंगे. प्रस्तावित कॉरिडोर परिसर में जिनकी संपत्ति बैनामा कराई जाएगी उनको दुकान भी उपलब्ध कराई जाएगी.
500 करोड़ बजट जारी : कॉरिडोर को लेकर वर्तमान में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले जैसे ही स्थिति बनी हुई है. किसी तरह की कोई तोड़फोड़ भी नहीं की गई है. कॉरिडोर बनाने की घोषणा 2023 में की गई थी. तीन साल में अभी तक कॉरिडोर निर्माण के लिए किसी संस्था का नाम अभी तय नहीं किया गया है. मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए कॉरिडोर के लिए बजट जारी किया था.
कोर्ट ने फंड पर लगाई रोक : हाईकोर्ट ने शर्त रखी है जो भी संपत्ति रजिस्ट्री कराई जाएगी ठाकुर श्रीबांके बिहारी मंदिर देवता के नाम से होगी. मंदिर की गुल्लक में जमा धनराशि को स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही रजिस्ट्री में खर्च किए जाएंगे. लेकिन गोस्वामी समाज के लोगों के द्वारा विरोध करने के बाद अगस्त 2025 में कोर्ट ने अपना आदेश वापस लिया और कॉरिडोर बनवाने को लेकर प्रस्तावित फंड पर रोक लगा दी गई.
तीन रास्तों से पहुंच सकेंगे मंदिर : कॉरिडोर मंदिर और यमुना नदी को जोड़ेगा. ये ठीक वैसा ही होगा जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर और गंगा नदी से जुड़ा है. बहरहाल, बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर कैसा होगा? इसका प्रस्तावित प्लान सामने आ चुका है. इसके मुताबिक, कॉरिडोर के तीन रास्ते होंगे, जिनके जरिए मंदिर तक पहुंचा जा सकेगा. ये पूरा कॉरिडोर दो मंजिला होगा.
अभी कोई तोड़-फोड़ नहीं : प्रस्तावित प्लान के मुताबिक, पहला रास्ता जुगल घाट से होगा. दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से और तीसरा जादौन पार्किंग से होगा. जुगल घाट से जो रास्ता बनेगा, उसकी सड़क 25 मीटर चौड़ी होगी. वहीं, विद्यापीठ चौराहे की सड़क 7 मीटर और जादौन पार्किंग की 15 मीटर चौड़ी होगी. इन तीन रास्तों से मंदिर पहुंचा जा सकेगा. कॉरिडोर को लेकर अभी कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है. केवल गलियों में बने मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया है.
मंदिर परिसर में लगाई गई स्टील की रेलिंग : श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. वीकेंड या हॉलीडे पर श्रद्धालुओं की संख्या तीन गुनी बढ़ जाती है. तीज त्योहार पर यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है. अनुमान लगा सकते हैं की हर महीने 10 से 12 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बिहारी जी पहुंचते है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर हाई पावर कमेटी ने कुछ बदलाव किए. मंदिर परिसर के अंदर स्टील की रेलिंग लगाई गई है. उन्हीं के सहारे लाइन बनाकर श्रद्धालु एक-एक करके दर्शन करने के लिए जाते हैं. मंदिर परिसर में छह रेलिंग लगी हुई हैं.
गेट नंबर 1 से प्रवेश : श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सुबह 6:00 बजे से श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो जाता है. परिसर के गेट नंबर 1 से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है. वीआईपी प्रवेश गेट नंबर 4 से दिया जाता है, जबकि तीन और दो नंबर से निकासी द्वार बनाए गए हैं. सभी द्वार पर प्राइवेट सिक्योरिटी वाले तैनात किए जाते हैं और मंदिर परिसर में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं.
अब जानते हैं यहां के लोगों का क्या कहना है-
फूल दुकानदार गिरधारी ने बताया, हम लोगों की रोजी-रोटी ठाकुर जी के हाथ में है. दुकान लगेगी या नहीं. लेकिन तीन पीढ़ियों से हम लोग यहां पर दुकान लगाते आए हैं. फूल दुकानदार बनवारी ने कहा, जो बिहारी जी चाहेंगे वही होगा. मंदिर के पास स्थान मिल जाता है उसी प्रकार हम लोग दुकान लगा लेते हैं. करीब हम 30 साल से यहां फूल की दुकान लगा रहे हैं. कॉरिडोर बनेगा तब की तब देखी जाएगी.
इत्र दुकानदार निकुंज गोयल ने बताया, हमारी दुकान करीब 40 वर्ष पुरानी है और इत्र का काम यहां किया जाता है. मंदिर के पास दुकान है और बहुत भीड़भाड़ लगी रहती है. सुनने में आया है कि कॉरिडोर बनेगा बिहारी जी चाहेंगे तो अच्छा ही होगा. मंदिर सेवायत गोपी गोस्वामी ने बताया, प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है. पहले फैसला प्रयागराज हाईकोर्ट से होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा.
गोपी ने कहा, देश दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं. यहां अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं. हाई पावर कमेटी बनी है, उसको व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए. फिलहाल प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है. सरकार चाहती है की प्राचीन धरोहर को समाप्त कर दिया जाए. आज का नया वृंदावन विकसित किया जाए, जबकि प्राचीन बिहारी जी का संरक्षण जरूरी है.
हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया, प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर जिन गोस्वामी समाज के लोगों की संपत्ति बिहारी जी देवता के नाम पर की जा रही है उनको प्राथमिकता दी जाएगी. रूकमणि विहार में 4000 गज की जगह उपलब्ध कराई जा रही है. उनके लिए फ्लैट आवंटन किए जाएंगे. कॉरिडोर में दुकान उपलब्ध कराई जाएंगे. उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा.
मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा उनके लिए आवास बनाए जाएंगे. दूसरा स्थान यमुना नदी के किनारे टाउनशिप डेवलपमेंट करने की व्यवस्था है. मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रित करने को लेकर विकराल समस्या बनी हुई है. फिलहाल मौके पर स्टील की रेलिंग लगाकर दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन वर्ष 2021 के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है. प्रतिदिन पहले 10 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 80000 और 90000 के आसपास पहुंच गया है.
आने वाले दिनों में यह आंकड़ा बहुत बढ़ेगा. उसी को लेकर कॉरिडोर की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि मंदिर परिसर में आज दो से तीन हजार श्रद्धालु दर्शन करते हैं लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद एक बार में 10 हजार श्रद्धालु दर्शन करेंगे. मंदिर परिसर के बाहर लाइव स्क्रीन की व्यवस्था भी की गई है. देश-विदेश में बैठे श्रद्धालु लाइव दर्शन भी करते हैं.
श्रद्धालुओं को सुरक्षा, सुविधा और सुगम दर्शन की व्यवस्था कि जा रही है. पहले हर रोज मंदिर परिसर में मारपीट की घटना श्रद्धालुओं के साथ की जाती थी, लेकिन अब घटनाओं पर अंकुश लग चुका है. कोई अवैध वसूली दर्शन के नाम पर नहीं होती. कई वर्षों की व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, बिहारी जी चाहेंगे तो व्यवस्थाएं अच्छी होंगी. मंदिर परिसर में श्रद्धालु के द्वारा जो चढ़ावा आता है सीधे गुल्लक के माध्यम से जमा होता है. तीन माह के अंतराल में यह गुल्लक खोली जाती है.
कॉरिडोर में क्या-क्या होगा खास?
- बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर तीन मंजिला होगा. जैसे-जैसे श्रद्धालु कॉरिडोर में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे-वैसे मंदिर के दर्शन होने लगेंगे.
- कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं भी होंगी, सामान घर, जूता घर, प्रसाधन और पीने के पानी की व्यवस्था होगी.
- कॉरिडोर में परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाएगा. इसका ऊपरी हिस्सा 11 हजार 600 वर्ग मीटर का होगा, जबकि निचला हिस्सा 11 हजार 300 वर्ग मीटर का.
- प्रस्तावित कॉरिडोर में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर के साथ-साथ चार और प्राचीन मंदिर के दर्शन भी कर सकेंगे.
- इनमें मदन मोहन मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर भी शामिल है. ये दोनों प्राचीन मंदिर हैं.
- इस कॉरिडोर के जरिए मंदिर और यमुना नदी को जोड़ा जाएगा. श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाने के बाद कॉरिडोर के जरिए सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे.
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