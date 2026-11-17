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32 गुल्लक से निकले 6.19 करोड़ रुपये, बना रिकॉर्ड, तीन साल में मात्र 35 रजिस्ट्री

बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में इस बार 6.19 करोड़ रुपये का दान मिला है. यह एक रिकॉर्ड है. बांके बिहारी मंदिर के इतिहास में गुल्लक में मिला यह दान अब तक सबसे अधिक है. 5 नवंबर को 32 गुल्लक की आय 6.19 करोड़ रुपये दर्ज की गयी. पिछले तीन महीने में भक्तों ने दिल खोलकर दान किया है.

इससे पहले मई-जून-जुलाई के 32 गुल्लक खोले गए थे. जिसमें 4.90 करोड़ रुपए की धनराशि निकली थी. फरवरी-मार्च और अप्रैल में भी 32 गुल्लकों में 3.15 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी. जबकि नवंबर-दिसंबर-जनवरी के 32 गुल्लकों में 2. 90 करोड़ रुपए दान में मिले थे. श्रीबांके बिहारी की गुल्लक हर तीसरे महीने में खुलती है. यानी साल में चार बार गुल्लक से चढ़ावा निकाला जाता है.

बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर खास रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) ऐसा क्या बदला कि दान देने उमड़े लोग? श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रोज हजारों-लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं. योगी सरकार वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर का भव्य कॉरिडोर बनाना चाहती है. इस मंदिर से जुड़ा सेवायत गोस्वामी समुदाय कॉरिडोर निर्माण का विरोध कर रहा है. दो दर्जन आपत्तियां प्रयागराज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. हालांकि 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी हर माह उच्च अधिकारियों के साथ प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर बैठक करती है और रूपरेखा तैयार करती है. यूपी सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है. (Photo Credit; ETV Bharat) श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दिया दान : हाई पावर कमेटी ने चढ़ावे को लेकर सख्ती की है. भंडारियों पर अंकुश लगाया और श्रद्धालुओं को जागरूक किया तो इसका असर भी साफ दिखा. सख्ती के बाद मंदिर की गुल्लक भर रही है. 5 नवंबर को 32 गुल्लक खोली गई तो 6.19 करोड़ रुपये का चढ़ावा निकला. मंदिर हाईपावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुल्लकों की संख्या बढ़ाई गई. श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य को दिल खोलकर दान किया है. देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat) एक साल में 22 करोड़ से अधिक मिला दान : मंदिर कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 से 5 नवंबर 2026 के बीच खोली गईं मंदिर की गोलकों (गुल्लक) से 22 करोड़ 27 लाख रुपये की दान राशि प्राप्त हुई है. मंदिर प्रशासन द्वारा समय-समय पर गोलकों की संख्या बढ़ाई गई है. इसके साथ ही मंदिर में दानराशि में भी इजाफा होता गया. श्रीबांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन ने बताया कि मंदिर में अक्टूबर 2025 में 16 स्टील एवं 1 लकड़ी की गुल्लक थी. दान बना इस साल का रिकॉर्ड. (Photo Credit; ETV Bharat) सेवायतों के भंडारियों पर उठे थे सवाल : ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दान देने के लिए जगह-जगह गुल्लक रखी गई हैं. इसी वर्ष अगस्त में मंदिर की हाई पावर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि सेवायतों की सहायता के लिए सात से आठ भंडारी रहते हैं. यह श्रद्धालुओं को चढ़ावा गुल्लक में नहीं डालने देते. सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर चढ़ावे की पाई-पाई कोष में जमा करने के आदेश दिए. मंदिर परिसर से अवैध उगाही करने वालों पर शिकंजा कसा : हाई पावर कमेटी के द्वारा मंदिर परिसर में ठाकुर जी के नाम पर अवैध उगाही करने वाले युवकों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है. मंदिर परिसर में केवल मंदिर के सेवायत अधिकारी और पुलिस के लोग ही उपस्थित रहते हैं. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करने के नाम पर वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन और हाई पावर कमेटी ने सख्ती की है. जानिए मुआवजे का गणित. (Photo Credit; ETV Bharat) जानिए कॉरिडोर का क्यों हो रहा विरोध : प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर स्थानीय गोस्वामी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं. गोस्वामी समाज के लोगों का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर उनका है. स्वामी हरिदास जी की भक्ति से बिहारी जी की प्रतिमा उत्पन्न हुई थी. प्रतिमा में कृष्ण और राधा की छवि दिखाई देती है. अगर सरकार को कॉरिडोर बनवाना है, तो मंदिर के प्राचीन अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे. इसको लेकर गोस्वामी समाज के लोगों ने एक दर्जन से अधिक याचिकाएं प्रयागराज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं. 5 एकड़ में बनेगा कॉरिडोर : श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर जमीन का धीरे-धीरे अधिग्रहण किया जा रहा है. 5 एकड़ की भूमि पर प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर दुकान, भवन, मकान, धर्मशाला मिलाकर कुल 272 प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया है. अभी तक 35 रजिस्ट्री संपत्ति ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी महाराज देवता वृंदावन के नाम पर की गई है. जिन मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है उनकी दीवारों पर संपत्ति देवता ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज के नाम से चिन्हित कर दिया गया है. मंदिर तक जाने के लिए 4 प्रमुख रास्ते. (Photo Credit; ETV Bharat) जिस मकान के थे मालिक, अब उसी में किरायेदार : रजिस्ट्री वाले मकानों को खाली नहीं कराया गया है. घर में रह रहे लोगों को ही मकान किराए पर दे दिया गया है. 22000 रुपये किराया कमेटी के खाते में ही जमा किया जाता है. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रूकमणि विहार में स्थित आवासीय फ्लैट भी दिए जाएंगे. प्रस्तावित कॉरिडोर परिसर में जिनकी संपत्ति बैनामा कराई जाएगी उनको दुकान भी उपलब्ध कराई जाएगी. 500 करोड़ बजट जारी : कॉरिडोर को लेकर वर्तमान में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले जैसे ही स्थिति बनी हुई है. किसी तरह की कोई तोड़फोड़ भी नहीं की गई है. कॉरिडोर बनाने की घोषणा 2023 में की गई थी. तीन साल में अभी तक कॉरिडोर निर्माण के लिए किसी संस्था का नाम अभी तय नहीं किया गया है. मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए कॉरिडोर के लिए बजट जारी किया था. अब तक 272 प्रॉपर्टी चिन्हित. (Photo Credit; ETV Bharat) कोर्ट ने फंड पर लगाई रोक : हाईकोर्ट ने शर्त रखी है जो भी संपत्ति रजिस्ट्री कराई जाएगी ठाकुर श्रीबांके बिहारी मंदिर देवता के नाम से होगी. मंदिर की गुल्लक में जमा धनराशि को स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही रजिस्ट्री में खर्च किए जाएंगे. लेकिन गोस्वामी समाज के लोगों के द्वारा विरोध करने के बाद अगस्त 2025 में कोर्ट ने अपना आदेश वापस लिया और कॉरिडोर बनवाने को लेकर प्रस्तावित फंड पर रोक लगा दी गई. तीन रास्तों से पहुंच सकेंगे मंदिर : कॉरिडोर मंदिर और यमुना नदी को जोड़ेगा. ये ठीक वैसा ही होगा जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर और गंगा नदी से जुड़ा है. बहरहाल, बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर कैसा होगा? इसका प्रस्तावित प्लान सामने आ चुका है. इसके मुताबिक, कॉरिडोर के तीन रास्ते होंगे, जिनके जरिए मंदिर तक पहुंचा जा सकेगा. ये पूरा कॉरिडोर दो मंजिला होगा. कॉरिडोर की विशेषता. (Photo Credit; ETV Bharat)