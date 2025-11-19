ETV Bharat / state

'संथाल में चल रहा विकास के नाम पर विनाश का खेल', वृंदा करात ने बताया कंपनी राज की वापसी, बिहार और बंगाल पर कही ये बात

सीपीएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात देवघर पहुंची. जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की.

Vrinda Karat
वृंदा करात (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 19, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
देवघर: सीपीएम की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वृंदा करात बुधवार को देवघर पहुंचीं, जहां उन्होंने संथाल परगना के मौजूदा हालात पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि संथाल के कई ग्रामीण और सुदूर इलाकों के दौरे के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि विकास के नाम पर विनाश का खेल चल रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकार की लापरवाही ने स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया है. उन्होंने कहा कि जमीन से लेकर खेत-खलिहान तक सब कुछ कॉर्पोरेट मुनाफे की बलि चढ़ रहा है. हालात ऐसे हो गए हैं कि संथाल में ब्रिटिशकालीन कंपनी राज लौट आया है.

सीपीएम नेता वृंदा करात से बातचीत करते संवाददाता हितेश कुमार चौधरी (ईटीवी भारत)

वृंदा करात ने बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिसूचना जारी होने से ठीक एक दिन पहले तक महिलाओं के खातों में पैसे जमा किए गए. करात ने व्यंग्यात्मक लहजे में सवाल किया कि अगर महिलाओं के सम्मान की इतनी ही चिंता थी, तो हर महीने पैसे क्यों नहीं भेजे गए? चुनाव से पहले ही पैसे क्यों भेजे जाते हैं?

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए करात ने कहा कि देश में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो सिर्फ भाजपा को राजनीतिक और वैचारिक रूप से फायदा पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया में किए गए बदलाव, जिनमें मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाना भी शामिल है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है.

आगामी पश्चिम बंगाल चुनावों के बारे में वृंदा करात ने कहा कि इस बार जनता ममता बनर्जी और भाजपा, दोनों को कड़ा संदेश देगी. उन्होंने दावा किया कि बंगाल में बदलाव के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं.माकपा मजबूत वापसी की तैयारी कर रही है.

