ETV Bharat / state

क्या आपके पास नहीं है वोटर कार्ड? तो भी दे सकेंगे वोट, बस साथ रखें इनमें से कोई एक ID

वोटर कार्ड नहीं है तो क्या वोट डाल पाएंगे? हिमाचल निकाय चुनाव के लिए वोटर कार्ड के अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी हैं मान्य

बिना वोटर कार्ड के भी दे सकेंगे वोट
बिना वोटर कार्ड के भी दे सकेंगे वोट (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी हैं. जल्द ही हिमाचल में देश की सबसे छोटी संसद यानी नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव होंगे. मतदान को लेकर तैयारियां चल रही हैं. वहीं, उम्मीदवार भी मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगे हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को प्रदेश की 51 शहरी निकायों में चुनाव करवाने की औपचारिक घोषणा कर दी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट किया कि आयोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पूरी चुनावी प्रक्रिया अप्रैल के अंत से शुरू होकर मई के मध्य तक चलेगी.

सभी 51 निकायों में 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे. पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान का दिन तय नहीं हुआ है. वहीं, अपने स्थानीय प्रतिनिधि चुनने के लिए लोग भी काफी उत्साहित हैं. वहीं, कुछ लोग इस परेशानी में भी हैं कि उनके पास वोटर कार्ड नहीं है या खो चुका है. क्या वो इस स्थिति में वोट कर पाएंगे?

इस बारे में राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने मतदाताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है. अक्सर लोग ये समझते हैं कि यदि उनके पास एपिक कार्ड (वोटर आईडी) नहीं है, तो वे वोट नहीं दे पाएंगे. मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि 'आयोग की तरफ से दिया एपिक कार्ड (वोटर कार्ड) ही किसी को वोटिंग का आधिकार नहीं देता है, बल्कि ये कार्ड मतदान केंद्र पर अपनी पहचान स्थापित करने का साधन है, इसलिए मतदान के लिए जाते समय मतदाता एपिक कार्ड साथ लेकर जाएं. वोटर कार्ड न होने पर अन्य पहचान पत्र जैसे पैन, आधार, राशन कार्ड, स्टूडेट कार्ड समेत कुल 16 ऐसे पहचान पत्र हैं जिन्हें दिखाकर लोग मतदान कर सकते हैं.'

किन पहचान पत्रों के जरिए कर सकते हैं मतदान

  1. पासपोर्ट
  2. आधार कार्ड
  3. ड्राइविंग लाईसेन्स
  4. आयकर पहचान पत्र (PAN Card)
  5. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सरकारी तथा अर्ध सरकारी उपक्रम / स्थानीय निकायों द्वारा जारी पहचान पत्र।
  6. बैंक / किसान / डाकघर पास बुक
  7. राशन कार्ड
  8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी SC/ST/OBC प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC Certificate)
  9. छात्र पहचान पत्र
  10. सम्पत्ति सम्बन्धी कागजात जैसे पट्टा, पंजीकृत अभिलेख
  11. शस्त्र लाईसेन्स
  12. परिवहन अधिकारी द्वारा जारी कन्डक्टर लाईसेन्स
  13. पेंशन अभिलेख जैसे एक्स सर्विसमेनपेंशन बुक / पीपीओ (PPO)
  14. भूपू सैनिक की विधवा/आश्रित को जारी प्रमाण पत्र
  15. रेलवे / बस पास
  16. अक्षम प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
  17. स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र

ये भी पढ़ें: मतदाता सूची में पंचायत और नगर निगम में दो जगह है आपका नाम, क्या दोनों जगह दे पाएंगे वोट?

TAGGED:

VOTING ID RULES
VOTER ID PROOF
HIMACHAL MUNICIPAL ELECTION 2026
ID PROF LIST FOR VOTING
IDENTITY PROOF FOR VOTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.