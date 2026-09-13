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FJCCI की नई कार्यकारिणी चुनाव के लिए मतदान जारी, दोपहर 12:15 बजे तक 13% हुई वोटिंग

रांचीः झारखंड के व्यापारियों और उद्योगपतियों के सबसे बड़े संगठन "फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज" की नई कार्यकारिणी चुनने के लिए आज रविवार को रांची के मारवाड़ी भवन में मतदान हो रहा है. राज्य के व्यवसायियों में इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है.

चुनाव कमेटी के चेयरमैन अंचल किंगर ने बताया कि दोपहर 12:00 बजे तक 500 (करीब 13%) मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि वोटिंग में और तेजी आएगी और बढ़िया मतदान होगा. वर्ष सत्र 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी समिति व तीन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए आज मारवाड़ी भवन में हो रहे मतदान के लिए 40 बूथ बनाये गए हैं, ताकि कुल 4200 से अधिक मतदाताओं को वोटिंग में सुलभता हो.

चुनाव कमेटी के चेयरमैन अंचल किंगर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कुल 65 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में

झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) की नई कार्यकारिणी के लिए 21 सदस्यों का चुनाव होना है. इसके लिए कुल 65 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अंचल किंगर ने बताया कि शाम पांच बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद मतों की गणना के बाद आज रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि 21 सदस्य कार्यकारिणी समिति के लिए चुनाव मैदान में कुल 65 प्रत्याशी हैं. वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के 03 पद के लिए 06 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.