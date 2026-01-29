ETV Bharat / state

पलामू में सबसे अधिक पांच निकाय क्षेत्रों में होने हैं चुनाव, जानिए कहां होगा किनका नामांकन?

पलामू: झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है. राज्य में सबसे अधिक पलामू के इलाके में पांच निकाय क्षेत्रों में चुनाव होना है. मेदिनीनगर नगर निगम, हुसैनाबाद नगर पंचायत, छतरपुर नगर पंचायत, हरिहरगंज नगर पंचायत और बिश्रामपुर नगर परिषद में चुनाव होना है. पूरे झारखंड में सबसे अधिक 103 अलग-अलग वार्ड पलामू में मौजूद है. पलामू जिला प्रशासन में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है.

गुरूवार से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

गुरूवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी. निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है एवं आदर्श आचार संहिता को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है.

पलामू में बनाए गए 246 मतदान केंद्र

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के 35 वार्ड में 129034 वोटर है. बिश्रामपुर नगर परिषद क्षेत्र में 20 वार्ड और 33958 वोटर, हुसैनाबाद नगर पंचायत में 16 वार्ड 24243 वोटर, हरिहरगंज नगर पंचायत में 16 वार्ड 22482 वोटर, छतरपुर नगर पंचायत में 16 वार्ड एवं 22253 वोटर है. पलामू में 246 मतदान केंद्र बनाए गए है. डीसी समीरा एस एवं एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और पूरे मामले में गाइडलाइन जारी की है.

प्रत्याशी कहां करेंगे नामांकन और कौन होगा निर्वाची पदाधिकारी?

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त पद के लिए अपर समाहर्ता निर्वाचित पदाधिकारी होंगे और उनके कार्यालय कक्ष में नामांकन होगा. वार्ड 1 से लेकर 7 तक निर्वाचन पदाधिकारी सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो होंगे और उनके कार्यालय कक्ष में नामांकन होगा.