हिमाचल पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 80.65% मतदान, जानें कहां सबसे ज्यादा और सबसे कम हुई वोटिंग?
हिमाचल पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. प्रदेश में 83.61% महिलाओं ने वोट डाला. जबकि पुरुषों का 77.74% मतदान रहा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 8:00 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में दोपहर 3 बजे राज्य की 1,189 पंचायतों और 6,615 पंचायत वार्डों में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 15,39,161 मतदाताओं में से 12,41,317 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे कुल मतदान प्रतिशत 80.65% दर्ज किया गया. पुरुष मतदाताओं में 6,03,457 ने मतदान किया, जो कुल पुरुष मतदाताओं का 77.74% है, जबकि 6,37,859 महिला मतदाताओं ने वोट डाला, जो कुल महिला मतदाताओं का 83.61% है. राज्यभर में महिलाओं की मतदान भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही.
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो सिरमौर में सबसे अधिक 85.44% मतदान दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 82.96% और सोलन में 83.84% मतदान हुआ. किन्नौर में 79.67%, कुल्लू में 84.66% और ऊना में 79.60% मतदान हुआ. दूसरी ओर लाहौल स्पीति में सबसे कम 81.79% मतदान दर्ज किया गया. इसके अलावा कांगड़ा 77.29% और हमीरपुर में 76.52% में भी मतदान प्रतिशत राज्य औसत से नीचे रहा. राज्य के अधिकांश जिलों में मतदान प्रतिशत 70 फीसदी से अधिक दर्ज किया गया, जो ग्रामीण लोकतंत्र के प्रति मतदाताओं के उत्साह को दर्शाता है.
वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए डाले गए मतों की गिनती 31 मई को की जाएगी. उसी दिन इन पदों पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा भी होगी.
जिलेवार मतदान प्रतिशत (3 बजे तक)
|जिला
|मतदान प्रतिशत
|बिलासपुर
|78.66%
|चंबा
|81.79%
|हमीरपुर
|76.52%
|कांगड़ा
|77.29%
|किन्नौर
|79.67%
|कुल्लू
|84.66%
|लाहौल-स्पीति
|71.05% (सबसे कम)
|मंडी
|81.87%
|शिमला
|82.96%
|सिरमौर
|85.44% (सबसे ज्यादा)
|सोलन
|83.84%
|ऊना
|79.60%
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