पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी, भरतपुर एवं डीग के कई केंद्रों पर लंबी कतारें...
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने रूपवास पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया
Published : November 14, 2026 at 1:31 PM IST
भरतपुर/डीग: पंचायत चुनाव-2026 के चौथे चरण के तहत शनिवार सुबह सात बजे से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पंचायत समितियों एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है. भरतपुर जिले की सेवर, रूपवास और उच्चैन पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान हो रहा है. तीनों पंचायत समिति क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंचने लगे. कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आईं. युवाओं के साथ वरिष्ठजन भी पूरे उत्साह और जज्बे के साथ मतदान करते दिखाई दिए.
भरतपुर में तीन लाख से अधिक मतदाता: सुबह 10 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भरतपुर जिले में सेवर पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वाधिक 20.93 प्रतिशत मतदान हुआ. रूपवास में 17.02 और उच्चैन में 14.66 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. दूसरी ओर डीग जिले की दो पंचायत समितियों में सुबह 10 बजे तक कुल 17.89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. चौथे चरण में भरतपुर जिले की तीनों पंचायत समितियों में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है. इस चरण में कुल 3 लाख 9 हजार 427 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसके लिए 344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.
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भरतपुर जिला परिषद सदस्य के 12 वार्डों में चुनाव हो रहा है. इनमें वार्ड संख्या 20 से 31 तक शामिल हैं. इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य के 61 वार्डों में भी मतदान कराया जा रहा है. मतदान व्यवस्था के तहत रूपवास पंचायत समिति क्षेत्र में 150, उच्चैन में 79 और सेवर में 115 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदाताओं की संख्या के लिहाज से रूपवास सबसे बड़ा क्षेत्र है. यहां 1 लाख 24 हजार 858 मतदाता पंजीकृत हैं. सेवर में 1 लाख 13 हजार 907 और उच्चैन में 70 हजार 662 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण: इधर, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने रूपवास पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने खानुआ गांव के मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के प्रबंधों का अवलोकन किया. उन्होंने जिला प्रशासन की व्यवस्था सराही. निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा सहित प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी.
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