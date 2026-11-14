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पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी, भरतपुर एवं डीग के कई केंद्रों पर लंबी कतारें...

भरतपुर के एक केंद्र पर महिला वोटर्स की कतार ( ETV Bharat Bharatpur. )

भरतपुर/डीग: पंचायत चुनाव-2026 के चौथे चरण के तहत शनिवार सुबह सात बजे से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पंचायत समितियों एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है. भरतपुर जिले की सेवर, रूपवास और उच्चैन पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान हो रहा है. तीनों पंचायत समिति क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंचने लगे. कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आईं. युवाओं के साथ वरिष्ठजन भी पूरे उत्साह और जज्बे के साथ मतदान करते दिखाई दिए.