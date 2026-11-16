झुंझुनू और धौलपुर की 213 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान जारी, बूथों पर उमड़ा जनसैलाब
मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. उसके बाद पंचायत मुख्यालय पर ही मतगणना होगी.
Published : November 16, 2026 at 10:19 AM IST
झुंझुनू/ धौलपुर: पंचायतीराज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में गांवों की सरकार चुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा. झुंझुनू की 115 और धौलपुर की 98 ग्राम पंचायतों में सोमवार सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण मतदान जारी है. दोनों जिलों में महिलाओं और पहली बार वोट देने वाले युवाओं में खासा उत्साह दिखा. सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें लगना शुरू हो गई. झुंझुनू में 447 बूथों पर 3.92 लाख और धौलपुर में 305 बूथों पर 2.91 लाख मतदाता वोट डाल रहे हैं.
झुंझुनू जिले की चार पंचायत समितियों खेतड़ी, बबाई, मंडावा और अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्रों में सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. महिला मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में विशेष उत्साह नजर आ रहा है. इस चुनाव में चारों पंचायत समिति क्षेत्रों की 115 ग्राम पंचायतों में 115 सरपंच और 1117 वार्ड पंच चुने जाएंगे. सरपंच पदों की संख्या के लिहाज से अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र सबसे आगे है. यहां 32 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुने जाएंगे. वहीं खेतड़ी में 30, मंडावा में 27 और बबाई में 26 ग्राम पंचायतों में नए सरपंच का निर्वाचन होगा. वार्ड पंच पदों के लिए खेतड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव हो रहा है. मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है. प्रशासन और पुलिस अधिकारी लगातार चुनावी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं.
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धौलपुर में 98 पंचायतों में वोटिंग: जिले में अंतिम चरण में राजाखेड़ा, बसेड़ी और सरमथुरा पंचायत समितियों की 98 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच का मतदान कराया जा रहा है. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. जिले में कुल 305 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जहां 2 लाख 91 हजार 155 महिला एवं पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1700 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है. संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि बसेड़ी पंचायत समिति में 12 जोनल मजिस्ट्रेट और 3 एरिया मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा में 21 जोनल मजिस्ट्रेट और 6 एरिया मजिस्ट्रेट तथा सरमथुरा में 11 जोनल मजिस्ट्रेट और 4 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं.
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महिला मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह: अंतिम चरण के मतदान में महिला मतदाताओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सुबह से ही घूंघट में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं. वहीं पहली बार मतदान करने वाले युवक-युवतियों सहित युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की आवाजाही बनी हुई है. ग्रामीण मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर गांव की सरकार चुनने में भागीदारी निभा रहे हैं.
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