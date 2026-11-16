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झुंझुनू और धौलपुर की 213 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान जारी, बूथों पर उमड़ा जनसैलाब

वोटिंग को लेकर उत्साह ( ETV Bharat Dholpur )

झुंझुनू/ धौलपुर: पंचायतीराज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में गांवों की सरकार चुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा. झुंझुनू की 115 और धौलपुर की 98 ग्राम पंचायतों में सोमवार सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण मतदान जारी है. दोनों जिलों में महिलाओं और पहली बार वोट देने वाले युवाओं में खासा उत्साह दिखा. सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें लगना शुरू हो गई. झुंझुनू में 447 बूथों पर 3.92 लाख और धौलपुर में 305 बूथों पर 2.91 लाख मतदाता वोट डाल रहे हैं.