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नगर निकाय चुनाव 2026: राज्यवर्धन बोले- ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज को नोटिस

जयपुर: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है. प्रदेश के 6 नगर निगम सहित 147 नगर निकायों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आ रही हैं. वोट डालने के लिए मतदाताओं में उत्साह है. जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सुबह 10 बजे तक 16.23 फीसदी मतदान हुआ है. दूसरे चरण के मतदान के बीच भाजपा ने मतदाताओं से स्थानीय विकास और मजबूत सरकार के लिए मतदान करने की अपील की. इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर के पांच्यावाला स्थित गुरुकुल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मतदान किया. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने टीपीएस स्कूल में मतदान कर प्रदेश के नगरीय निकायों में कमल खिलने का दावा किया.

मंत्री राठौड़ ने दावा किया कि जयपुर सहित सभी नगर निकायों में प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, जिससे राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और केंद्र के स्तर पर विकास कार्यों को और गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का 100% पैसा जनता के लिए कामकाज में लगा है. विकास के नाम पर ही चुनाव है और जनता बीजेपी को अपना समर्थन देगी. राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कहते थे कि चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता उतर रहे हैं, लेकिन यह पार्षद का चुनाव है जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हम सभी चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ते हैं.

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महामंत्री बगड़ी ने डाला वोट: टीपीएस स्कूल में मतदान के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ भ्रम और तुष्टिकरण की राजनीति की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास के मुद्दों पर राजनीति की है. बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात, पिछले ढाई सालों में सीएम भजनलाल के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास के नए आयाम छुए हैं. बगड़ी ने कहा कि जनता विकास के नाम पर मतदान करना चाहती है और यही वजह है कि जिस तरह पहले चरण में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया, उसी तरह दूसरे चरण में भी मतदाताओं का उत्साह दिख रहा है.

बोर्ड गठन की सियासत भी तेज: दूसरे चरण के मतदान के साथ ही अब नगर निकायों में बोर्ड गठन को लेकर भी राजनीतिक दलों की नजरें टिक गई हैं. मतदान समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों के साथ-साथ पार्टियां भी सीटों के गणित को लेकर आकलन शुरू करेंगी. खासतौर पर उन निकायों पर नजर रहेगी, जहां मुकाबला करीबी है और निर्दलीय प्रत्याशी बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. मतदान प्रतिशत और ईवीएम में बंद होने वाले वोटों के साथ अब नजर परिणाम पर टिक गई है. प्रदेश में इसके परिणाम सत्ता पक्ष या विपक्ष किसकी तरफ जाएंगे, यह 14 सितंबर को आने वाले परिणाम ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वन स्टेट वन इलेक्शन प्रदेश की भजनलाल सरकार का सेमीफाइनल है, जिससे तस्वीर साफ होगी कि पिछले ढाई साल के कार्यकाल को जनता ने किस तरह से लिया है.