ETV Bharat / state

अजमेर के 6 निकाय में वोटिंग: मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें...दांव पर रघु एवं शत्रुघन की प्रतिष्ठा

अजमेर: जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2026 के प्रथम चरण में जिले की छह पालिकाओं में मतदान बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ. अजमेर के सावर, केकड़ी, सरवाड़, टांटोटी, पीसांगन और नसीराबाद में वोटिंग हो रही है. इन छह निकाय में 471 प्रत्याशी मैदान में हैं. 86 हजार के लभभग मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है. नसीराबाद के वार्ड 18 और 19 में ईवीएम खराब होने के कारण 20 मिनट मतदान बंद रहा. रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश पर ईवीएम बदली गई.

अजमेर जिले के छह निकायों में 315 वार्ड हैं. मतदाताओं में उत्साह दिखा. शुरू में मतदान की रफ्तार धीमी रही. दिन चढ़ने के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ा. मतदान के लिए बुजुर्ग और दिव्यांग भी पीछे नहीं हैं. प्रशासन ने बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की. भजनलाल सरकार के कार्यकाल में पहली बार निकाय चुनाव हो रहे हैं. इसमें भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है तो कांग्रेस अपनी खोई जमीन हासिल करना चाहेगी. इसी कारण दोनों प्रमुख दल गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं. इनके परिणाम आगामी दिनों में होने वाले पंचायत और उसके बाद 2028 में विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे. यही वजह है कि इन छह निकायों में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता भी सक्रिय हैं.

पढ़ें:नगर निकाय चुनाव 2026 : भरतपुर, डीग व करौली में मतदान केंद्रों पर लगी कतारें, लोगों में उत्साह

डॉ. रघु शर्मा ने किया ये दावा: पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने पैतृक कस्बे सावर में वोट डाला. सावर में नगर पालिका बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं. पिछली कांग्रेस सरकार में सावर को पंचायत से पालिका बनाया गया था. पूर्व मंत्री शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी और सरवाड़ रहा है. डॉ. शर्मा के क्षेत्र की निकायों में जीत हार उनकी प्रतिष्ठा बन चुकी है. शर्मा ने बताया कि पालिका भवन कभी पटवार घर था. यहां से एसडीएम कार्यालय तक का सफर कांग्रेस सरकार में तय हुआ. शर्मा ने दावा किया कि केकड़ी क्षेत्र की चारों निकायों में भाजपा का सफाया होगा.