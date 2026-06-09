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उत्तराखंड के तीन निकायों में मतदान जारी, 10 हजार से अधिक मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला

आज प्रदेश के तीन जिलों में नवगठित नगर निकायों में वोटिंग होगी. जिसके लिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है.

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प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ANI)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 9, 2026 at 7:17 AM IST

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Updated : June 9, 2026 at 7:25 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के तीन नवगठित नगर निकायों में मतदान 8 बजे से मतदान जारी है. उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने जिसकी तैयारियों पूर्व में ही पूरी कर ली थी. आज नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर, नगर पंचायत गढ़ीनेगी और नगर पंचायत पाटी पर अध्यक्ष पद और उनके सदस्यों के लिए वोटिंग चल रही है. मतदान सुबह 8:00 बजे से शुरू होकर शाम 5:00 बजे तक चलेगा. वहीं मतगणना 11 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कुल 10,251 मतदाता 18 वार्डों और 19 मतदान स्थलों पर वोटिंग करेंगे.

गौर हो कि उधम सिंह नगर ते गढ़ीनेगी क्षेत्र को हाल ही में नगर पंचायत घोषित किया गया है, जहां पहली बार निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं गढ़ीनेगी निकाय अध्यक्ष पद और 7 सदस्यों के पदों पर आज मतदान जारी है. जबकि यहां नगर पंचायत अध्यक्ष पद अनारक्षित है, जिससे मुकाबला रोचक होगा. चंपावत जिले के पाटी क्षेत्र को हाल ही में नगर पंचायत घोषित किया गया है.

ऐसे में नगर पंचायत, पाटी में पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहा है. जिसकी अधिसूचना पहले ही जारी हो गई थी. पाटी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद और 4 सदस्यों के पदों पर मतदान जारी है. पाटी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं टिहरी जिले में नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर के अध्यक्ष और 7 सदस्यों के पदों पर मतदान जारी है.

नगर पालिका परिषद, नरेंद्र नगर के अध्यक्ष पद को भी अनारक्षित रखा गया है. वहीं 10 हजार से अधिक मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.वहीं निकाय के वोटिंग के दिन मतदाताओं को अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए अध्यक्ष पद के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र तथा सदस्य पद के लिए सफेद रंग का मतपत्र रखा गया है. जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व में ही सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. वहीं सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

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Last Updated : June 9, 2026 at 7:25 AM IST

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