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उत्तराखंड के तीन निकायों में मतदान जारी, 10 हजार से अधिक मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला

देहरादून: उत्तराखंड के तीन नवगठित नगर निकायों में मतदान 8 बजे से मतदान जारी है. उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने जिसकी तैयारियों पूर्व में ही पूरी कर ली थी. आज नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर, नगर पंचायत गढ़ीनेगी और नगर पंचायत पाटी पर अध्यक्ष पद और उनके सदस्यों के लिए वोटिंग चल रही है. मतदान सुबह 8:00 बजे से शुरू होकर शाम 5:00 बजे तक चलेगा. वहीं मतगणना 11 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कुल 10,251 मतदाता 18 वार्डों और 19 मतदान स्थलों पर वोटिंग करेंगे.

गौर हो कि उधम सिंह नगर ते गढ़ीनेगी क्षेत्र को हाल ही में नगर पंचायत घोषित किया गया है, जहां पहली बार निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं गढ़ीनेगी निकाय अध्यक्ष पद और 7 सदस्यों के पदों पर आज मतदान जारी है. जबकि यहां नगर पंचायत अध्यक्ष पद अनारक्षित है, जिससे मुकाबला रोचक होगा. चंपावत जिले के पाटी क्षेत्र को हाल ही में नगर पंचायत घोषित किया गया है.

ऐसे में नगर पंचायत, पाटी में पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहा है. जिसकी अधिसूचना पहले ही जारी हो गई थी. पाटी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद और 4 सदस्यों के पदों पर मतदान जारी है. पाटी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं टिहरी जिले में नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर के अध्यक्ष और 7 सदस्यों के पदों पर मतदान जारी है.