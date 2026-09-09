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अलवर नगर निगम चुनाव 2026: दोपहर एक बजे तक 44 फीसदी मतदान..जानिए कांग्रेस एवं भाजपा के दावे

अलवर नगर निगम में सुबह से मतदान की गति धीमी रही. अन्य नगर पालिकाओं में मतदान की गति तेज रही.

Voters queue up at a polling station in Alwar.
अलवर के एक मतदान केंद्र पर वोटर्स की कतार (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 3:53 PM IST

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अलवर: जिले में बुधवार को अलवर नगर निगम समेत पांच निकायों में वोट डाले जा रहे हैं. छिटपुट घटनाओं को छोड़ जिले भर में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है. कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी आने से मतदान देरी से शुरू हो सका. भाजपा व कांग्रेस ने जीत के दावे किए हैं. भाजपा ने राज्य सरकार के विकास कार्यों व उपलब्धियों के आधार पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में भारी मतदान का दावा किया तो कांग्रेस ने सरकार के पौने तीन साल के शासन को विफल करार दिया. दोपहर एक बजे तक जिले में 44.02 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. अलवर निगम में सुबह से मतदान की गति धीमी रही, जबकि अन्य नगर पालिकाओं में मतदान की गति तेज रही.

अलवर के एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया, अलवर में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. सुबह एक दो मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी को लेकर शिकायत मिली थी. इसके बाद तुरंत ईवीएम की व्यवस्था कर मतदान सुचारू कराया गया. शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है.

संजय शर्मा, वन मंत्री व टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष. (ETV Bharat Alwar)

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निर्दलीय से मारपीट: अलवर जिले में बुधवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ. अलवर निगम के वार्ड संख्या 51, 53 व 54 के मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने से वोटिंग देरी से शुरू हो सकी. वार्ड संख्या 43 में एक निर्दलीय से मारपीट की घटना सामने आई. निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा उम्मीदवार पर हमला कराने का आरोप लगाया. भाजपा प्रत्याशी ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि दोनों पक्ष शराब के नशे में झगड़ रहे थे, उन्होंने केवल बीच बचाव किया था.

निगम में मतदान की गति धीमी, कस्बों में तेज : कस्बों में मतदान के प्रति उत्साह ज्यादा दिखा. वहीं, अलवर नगर निगम में मतदान की गति धीमी रही. दोपहर एक बजे तक अलवर निगम में 39.90, बहादुरपुर पालिका में 66.42, रामगढ़ में 58.96, नौगावां में 66.17 एवं मालाखेड़ा पालिका में 63.64 फीसदी मतदान दर्ज किया. अलवर जिले में दोपहर 1 बजे कुल 44.02 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी नगर परिषद में 50.94, खैरथल नगर परिषद में 53.14 व तिजारा में 65.26 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. जिले में कुल मतदान 54.06 फीसदी दर्ज किया गया.

Selfie after voting in Alwar
अलवर में मतदान के बाद सेल्फी (ETV Bharat Alwar)

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राजनीतिक दलों के दावे: वन मंत्री एवं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा,अलवर निगम के 65 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को जनता का सकारात्मक रुझान मिल रहा है. करीब 55 वार्डों में खुद के जाने का उल्लेख किया एवं कहा कि विकास कार्यों को लेकर लोगों में भाजपा के प्रति विशेष उत्साह है. उन्होंने दावा किया कि 14 तारीख को परिणाम आने पर अलवर नगर निगम में भाजपा दो-तिहाई बहुमत हासिल करेगी. कुछ स्थानों पर छिटपुट घटनाओं और ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली, लेकिन प्रशासन ने स्थिति संभाल ली. मंत्री अपने परिजनों के साथ अलवर के एक केंद्र पर वोट डालने आए थे.

जूली का कांग्रेस की जीत का दावा: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में मतदान के बाद कहा, राजस्थान में तीन वर्षों में जनता को समस्याओं से राहत नहीं मिली. निकायों में न स्मार्ट सिटी दिखी और न जाम, जलभराव, सीवरेज व टूटी सड़कों की समस्या का समाधान हुआ. भाजपा सरकार तीन साल में गड्ढे भी नहीं भर पाई. चुनाव में जनता भाजपा सरकार की तानाशाही, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर जवाब देगी. उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया.

Arrived in a wheelchair to vote in Alwar.
अलवर में वोट देने व्हीलचेयर पर आए (ETV Bharat Alwar)

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सिंह ने पूछा-वीवीपैट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया?: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मतदान के दौरान हर मतदाता कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को याद कर रहा है. गहलोत सरकार के समय मूलभूत सुविधाओं के विकास, सड़कों-नालियों, बड़ी योजनाओं, फ्लाईओवर, ऑडिटोरियम और भर्तियों जैसे काम हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल को लेकर अलवर की जनता अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है. मतदान व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, निगम चुनाव में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया और कई वार्डों से ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतदान देर से शुरू होने की शिकायतें सामने आई हैं. उन्होंने वार्ड 10 की कांग्रेस प्रत्याशी के मतदाता सूची में नाम को लेकर गंभीर आरोप लगाए.

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