झारखंड के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में आज मतदान, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम

रांची: झारखंड के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है. आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी जिसमें 43 लाख 33 हजार 574 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. आज होने वाले इस मतदान में पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 22 लाख 07 हजार 203 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 21 लाख 26 हजार 227 है, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 144 है. गैर दलीय आधार पर हो रहे इस चुनाव में मतदाता मेयर और पार्षद के लिए वोट करेंगे. खास बात यह है कि इस बार का चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा है. हालांकि, सभी पार्टियों ने किसी न किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन जरूर दिया है.

बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग

झारखंड में आज एक ही दिन में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कराई जाएगी. मेयर के लिए गुलाबी और पार्षद के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर होगा. राज्य में कुल 48 नगर निकाय हैं, जिसमें 09 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं. इन नगर निकायों में 13 ऐसे हैं जहां 2020 से चुनाव लंबित हैं, जबकि रांची समेत बाकी अन्य नगर निगमों और निकायों में 2022 से चुनाव लंबित हैं.

सुरक्षा के सख्त इंतजाम

इस चुनाव में 1087 वार्डों के 4304 बूथों पर मतदान होगा. इस चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. चुनाव को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी है.

राज्य में आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा