ETV Bharat / state

पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम समेत पांच क्षेत्रों के वोटिंग शुरू, मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

पलामूः नगर निकाय चुनाव को लेकर पलामू के पांच अलग-अलग क्षेत्र में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है. सुबह सात बजे से शाम के पांच तक वोटिंग होनी है. पलामू में मेदिनीनगर नगर निगम, बिश्रामपुर नगर परिषद हुसैनाबाद छतरपुर एवं हरिहरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में वोटिंग हो रही है. मेदिनीनगर नगर निगम की सीट पूरे झारखंड में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है.

चुनाव को लेकर 246 मतदान केंद्र

मतदान शुरू होने के साथ ही शहरी इलाकों में कम भीड़ देखी जा रही है, शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की लंबी कतार नहीं है. उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा वैसे-वैसे मतदाताओं की भीड़ भी पोलिंग बूथ तक पहुंचेगी. आंकड़ों की बात करें तो पलामू में नगर निकाय चुनाव में 231790 मतदाता वोटिंग करेंगे. चुनाव को लेकर 246 मतदान केंद्र बनाए गए है. मेदनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 129034 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे.

वोट देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं

नगर निगम क्षेत्र में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 65827 पुरुष जबकि 63206 महिला मतदाता है. सदर एसडीएम सुलोचना मीणा ने बताया मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है केदो पर लोग धीरे-धीरे वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं रुझान भी ठीक-ठाक मिलने लगा है.

40 के करीब क्विक रिस्पांस टीम का गठन