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बम्हनीडीह नगर पंचायत में 92.57 प्रतिशत मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे

बम्हनीडीह नगर पंचायत में 92.57 प्रतिशत मतदान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर चांपा : बम्हनीडीह नगर पंचायत में अध्यक्ष और पार्षदों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है. 4390 मतदाताओं में से 4064 महिला पुरुष मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया. नौतपा की गर्मी के बाद भी बम्हनीडीह में 92.57 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने नगर के विकास के लिए मतदान किया. मतदान के बाद चुनाव अधिकारी तहसील कार्यालय में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम को जमा किया.अब उम्मीदवारों को 4 जून का इंतजार है.





मतदान में आई थी परेशानी

मतदान के शुरूआत में वार्ड क्रमांक 2 की ईवीएम मशीन में कुछ समय के लिए तकनीकी खामी आई, जिसे टेक्निकल स्टाफ ने दुरुस्त कर दिया था.वहीं एक वार्ड के ईवीएम मशीन को रिप्लेस किया गया था. आपको बता दें कि बम्हनीडीह ग्राम पंचायत से अब नगर पंचायत बन गया है, जिसके बाद मतदाताओं को अब अपने नगर की मूलभूत सुविधा मिलने की उम्मीद जाग उठी है.

बम्हनीडीह नगर पंचायत में 92.57 प्रतिशत मतदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

4 जून को आएंगे नतीजे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तेज गर्मी के बाद भी पहुंचे मतदाता