बम्हनीडीह नगर पंचायत में 92.57 प्रतिशत मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे
जांजगीर चांपा जिले के बम्हनीडीह नगर पंचायत में पहली बार मतदान हुआ.मतदान में 92.57 प्रतिशत वोटिंग हुई. अब उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 2, 2026 at 12:10 PM IST
जांजगीर चांपा : बम्हनीडीह नगर पंचायत में अध्यक्ष और पार्षदों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है. 4390 मतदाताओं में से 4064 महिला पुरुष मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया. नौतपा की गर्मी के बाद भी बम्हनीडीह में 92.57 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने नगर के विकास के लिए मतदान किया. मतदान के बाद चुनाव अधिकारी तहसील कार्यालय में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम को जमा किया.अब उम्मीदवारों को 4 जून का इंतजार है.
मतदान में आई थी परेशानी
मतदान के शुरूआत में वार्ड क्रमांक 2 की ईवीएम मशीन में कुछ समय के लिए तकनीकी खामी आई, जिसे टेक्निकल स्टाफ ने दुरुस्त कर दिया था.वहीं एक वार्ड के ईवीएम मशीन को रिप्लेस किया गया था. आपको बता दें कि बम्हनीडीह ग्राम पंचायत से अब नगर पंचायत बन गया है, जिसके बाद मतदाताओं को अब अपने नगर की मूलभूत सुविधा मिलने की उम्मीद जाग उठी है.
तेज गर्मी के बाद भी पहुंचे मतदाता
नए मतदाता और बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी तेज गर्मी के बावजूद मतदान केंद्र पहुंच कर मताधिकार का प्रयोग किया.मतदान के दौरान कांग्रेसी विधायक बालेश्वर साहू भी मतदान केन्द्रों तक पहुंचे और मतदाताओं का रुझान देखा.उन्होंने हार और जीत को लेकर खुद को तैयार रहना बताया.
4 जून को होगी मतगणना
पुरुष मतदाता से एक प्रतिशत अधिक महिला मतदाताओं ने मतदान किया है. मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोलिंग पार्टी तहसील कार्यालय भवन पहुंची और स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा किए. 4 जून को 3 राउंड में अध्यक्ष पद की गणना होगी. ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है.
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