पीयू समेत 11 कॉलेजों में सोमवार को मतदान, 16,468 छात्र करेंगे छात्रसंघ के लिए वोट
पीयू छात्र संघ चुनाव सोमवार को होगा. चुनाव में 16,468 छात्र अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे.
Published : August 30, 2026 at 8:07 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी समेत शहर के 11 कॉलेजों में सोमवार को छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान होगा. 10 दिन से चल रहा चुनाव प्रचार थम चुका है. कल चुनाव के बाद अलग-अलग छात्र संगठनों के प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी. मतदान के बाद शाम को मतगणना शुरू होगी, जिसके साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि किस संगठन और प्रत्याशी को छात्रों का समर्थन मिला.
चार प्रमुख पदों के लिए 16 प्रत्याशी मैदान मेंः पंजाब यूनिवर्सिटी में इस बार मुकाबला खासा दिलचस्प माना जा रहा है. चार प्रमुख पदों के लिए कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं. अध्यक्ष पद पर चार, उपाध्यक्ष पद पर पांच, सचिव पद पर तीन और संयुक्त सचिव पद पर चार उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इनमें चार महिला उम्मीदवार हैं. उपाध्यक्ष पद पर दो और सचिव और संयुक्त सचिव पद पर एक-एक महिला प्रत्याशी मैदान में हैं.
191 बूथों पर होगा मतदानः आज कुल 16,468 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें 9,000 छात्राएं, 7,467 छात्र और एक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए विश्वविद्यालय के 60 विभागों में 191 बूथ बनाए गए हैं. पिछले वर्ष 171 बूथ थे, यानी इस बार 20 बूथ बढ़ाए गए हैं.
सुबह 9 बजे से पहले पहुंचने की अपीलः पीयू प्रशासन ने विद्यार्थियों से अपने संबंधित विभागों में सुबह 9 बजे से पहले पहुंचने की अपील की है. चुनाव के दौरान गेट नंबर-1 बंद रहेगा, जबकि कैंपस के अन्य गेट खुले रहेंगे. प्रशासन और पुलिस की ओर से मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
10 दिन तक चला जोरदार प्रचारः पीयू प्रशासन ने 20 अगस्त को चुनाव की तारीख घोषित की थी. इसके बाद 24 अगस्त को नामांकन हुआ और 25 अगस्त को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद करीब 10 दिन तक कैंपस में प्रचार का दौर चला.
पंजाबी-हरियाणवी कलाकारों ने किया प्रचारः छात्र संगठनों ने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पूरा जोर लगाया. प्रचार में पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक नेताओं के अलावा पंजाबी-हरियाणवी मनोरंजन जगत से जुड़े चेहरों और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मौजूदा और पूर्व छात्र नेताओं का भी सहारा लिया गया.
पीयू छात्रसंघ की कमान किसके हाथ? इस बार किसी भी संगठन ने चारों प्रमुख पदों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं. ऐसे में अलग-अलग संगठनों के बीच बने गठबंधन और समर्थन से चुनावी समीकरण बदलने की संभावना है. अब नजर मतदान और शाम को आने वाले नतीजों पर है, जो तय करेंगे कि इस बार पीयू छात्रसंघ की कमान किसके हाथ जाएगी.