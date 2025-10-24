ETV Bharat / state

लाल गलियारा कहे जाने वाले जमुई जिले के कई इलाकों में पहली बार होने जा रहा मतदान

जमुई के कई नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में आजादी के बाद पहली बार होने जा रही वोटिंग, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम

जमुई जिले के कई इलाकों में पहली बार होने जा रहा मतदान
जमुई जिले के कई इलाकों में पहली बार होने जा रहा मतदान (ETV Bharat)
Published : October 24, 2025 at 3:06 PM IST

जमुई: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आजादी के बाद पहली बार जमुई जिले के कुछ ऐसे गांवों में मतदान होने जा रहा है जो इलाका वर्षो से नक्सल चंगुल में जकड़ा रहा है. जमुई जिला प्रशासन ऐसे गांव में मतदान कराने की तैयारी में पूरी तरह जुटा है.पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल का कहना है कि कई ऐसे गांव जहां नजदीकी मतदान केंद्रों पर पहली बार लोग मतदान कर पाएंगे.

सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर पाएंगे :जमुई जिले में सालों बाद यहां स्थानीय लोग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर पाएंगे. मतदाताओं के लिए पहले ये समय 7 से 4 तक ही रहता था इसके लिऐ उपर जानकारी दी गई है उम्मीद है की अनुमति मिल जाऐगी मतदान प्रतिशत 75 पार कर सकता है .

जमुई लाल गलियारा कहे जाने वाले इलाकों में पहली बार होगा मतदान (ETV Bharat)

मोबाइल टावर लोकेशन नहीं होने वाली जगहों पर भी मतदान :जमुई जिले के कई ऐसे गांव जहां आज भी मोबाइल टावर लोकेशन नहीं हैं यहां तक की बिजली भी नहीं पहुंची है. अबतक आजादी के बाद से अबतक दूर ( 25 - 30 ) किलोमीटर दूर स्थित दुसरे गांव में पहुंचकर मतदान करना पडता था, कई घंटों का सफर कर जंगल पहाड़ पार कर जबतक मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचते थे तबतक मतदान का समय भी समाप्त हो जाता था और मतदाताओं को मायूस होकर बिना मतदान किऐ बैरन वापस अपने गांव लौटना पडता था.

नक्सल प्रभावित पिछड़े इलाकों में पहली बार मतदान : ऐसे नक्सल प्रभावित पिछडे इलाकों के गांवों के मतदाता पहली बार 2025 विधानसभा चुनाव में अपने गांव के नजदीकी मतदान केंद्रों पर मतदान कर पाऐंगे जो चुनाव आयोग और यहां के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती और बड़ी उपलब्धी साबित होने वाली है

नक्सल प्रभावित पिछड़े इलाकों में पहली बार मतदान
नक्सल प्रभावित पिछड़े इलाकों में पहली बार मतदान (ETV Bharat)
जमुई जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों सिकंदरा ( सुरक्षित ) 240, जमुई 241, झाझा 242 और चकाई 243 में दुसरे चरण में 11 नबंवर को है तो वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापसी का समय समाप्त हो गया है.

जमुई के अब नक्सल प्रभावित नहीं होने का दावा : नाम वापसी का समय समाप्त होते ही समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में मीडिया कर्मियों के साथ वार्ता के दौरान जमुई जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवीन ने जानकारी देते हुऐ बताया कि ' जमुई अब नक्सल प्रभावित नहीं रहा है पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में भी कोई धटना नहीं हुई थी.

पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती : 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं.जिले के इन इलाकों में सतत विकास भी हो रहा है ,हर जगह सडक पर लाइट पहुंच चुका है. सभी जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे मतदान होगा. नाम वापसी समय सीमा समाप्त होने के उपरांत अब सिकंदरा विधानसभा में कुल 10, जमुई विधानसभा में कुल 12, झाझा विधानसभा में 9 और चकाई विधानसभा में कुल 10 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है.

मतदान की तैयारियां पूरी
मतदान की तैयारियां पूरी (ETV Bharat)
28 मतदान केंद्रों को रीलोकेट किया गया : मीडिया से बात करते हुऐ जमुई पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि ' पूर्व में जमुई नक्सल प्रभावित जिला था इसको ध्यान में रखकर प्रशासन ने कुल 28 मतदान केंद्रों को ' रीलोकेट ' करके ऐसा जगह मतदान केंद्जर बनाएं है जहां समतल मैदान हो और मतदाताओं को आने जाने में सुविधा हो.

मतदान की तैयारियां पूरी : प्रशासन का दावा है कि अब मतदान की तैयारियां पूरी है.नक्सल घटना में कमी आई है पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में है इसलिए कई ऐसे गांव जैसेे जुरपनियां बखौरीबथान बाराटांड आदि जहां नजदीकी स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए गए है. ऐसे गांवों के स्कूलों में पहली बार मतदान करेंगे.

जमुई के अब नक्सल प्रभावित नहीं होने का दावा
जमुई के अब नक्सल प्रभावित नहीं होने का दावा (ETV Bharat)
मोबाइल टावर लोकेशन के लिए भी प्रयास किया जा रहा : एसपी ने बताया कि मोबाइल टावर लोकेशन के लिए भी प्रयास किया जा रहा है जहां के गावों में इंटरनेट की पहुंच नही हे साथ ही माइक्रो ऑब्जरबर के माध्यम से भी मतदान कराया जाएगा, संवेदनशील मतदान केंद्रों के साथ - साथ रास्ते और इलाकों पर भी पुलिस पैनी नजर रखेगी. वर्षो बाद जमुई जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 5 तक मतदान होने जा रहा है, अब तक नक्सल प्रकोप के कारण 7 से 4 तक ही मतदान होता रहा था.

