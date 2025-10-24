लाल गलियारा कहे जाने वाले जमुई जिले के कई इलाकों में पहली बार होने जा रहा मतदान
जमुई के कई नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में आजादी के बाद पहली बार होने जा रही वोटिंग, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम
October 24, 2025
जमुई: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आजादी के बाद पहली बार जमुई जिले के कुछ ऐसे गांवों में मतदान होने जा रहा है जो इलाका वर्षो से नक्सल चंगुल में जकड़ा रहा है. जमुई जिला प्रशासन ऐसे गांव में मतदान कराने की तैयारी में पूरी तरह जुटा है.पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल का कहना है कि कई ऐसे गांव जहां नजदीकी मतदान केंद्रों पर पहली बार लोग मतदान कर पाएंगे.
सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर पाएंगे :जमुई जिले में सालों बाद यहां स्थानीय लोग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर पाएंगे. मतदाताओं के लिए पहले ये समय 7 से 4 तक ही रहता था इसके लिऐ उपर जानकारी दी गई है उम्मीद है की अनुमति मिल जाऐगी मतदान प्रतिशत 75 पार कर सकता है .
मोबाइल टावर लोकेशन नहीं होने वाली जगहों पर भी मतदान :जमुई जिले के कई ऐसे गांव जहां आज भी मोबाइल टावर लोकेशन नहीं हैं यहां तक की बिजली भी नहीं पहुंची है. अबतक आजादी के बाद से अबतक दूर ( 25 - 30 ) किलोमीटर दूर स्थित दुसरे गांव में पहुंचकर मतदान करना पडता था, कई घंटों का सफर कर जंगल पहाड़ पार कर जबतक मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचते थे तबतक मतदान का समय भी समाप्त हो जाता था और मतदाताओं को मायूस होकर बिना मतदान किऐ बैरन वापस अपने गांव लौटना पडता था.
नक्सल प्रभावित पिछड़े इलाकों में पहली बार मतदान : ऐसे नक्सल प्रभावित पिछडे इलाकों के गांवों के मतदाता पहली बार 2025 विधानसभा चुनाव में अपने गांव के नजदीकी मतदान केंद्रों पर मतदान कर पाऐंगे जो चुनाव आयोग और यहां के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती और बड़ी उपलब्धी साबित होने वाली है
जमुई के अब नक्सल प्रभावित नहीं होने का दावा : नाम वापसी का समय समाप्त होते ही समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में मीडिया कर्मियों के साथ वार्ता के दौरान जमुई जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवीन ने जानकारी देते हुऐ बताया कि ' जमुई अब नक्सल प्रभावित नहीं रहा है पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में भी कोई धटना नहीं हुई थी.
पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती : 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं.जिले के इन इलाकों में सतत विकास भी हो रहा है ,हर जगह सडक पर लाइट पहुंच चुका है. सभी जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे मतदान होगा. नाम वापसी समय सीमा समाप्त होने के उपरांत अब सिकंदरा विधानसभा में कुल 10, जमुई विधानसभा में कुल 12, झाझा विधानसभा में 9 और चकाई विधानसभा में कुल 10 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है.
मतदान की तैयारियां पूरी : प्रशासन का दावा है कि अब मतदान की तैयारियां पूरी है.नक्सल घटना में कमी आई है पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में है इसलिए कई ऐसे गांव जैसेे जुरपनियां बखौरीबथान बाराटांड आदि जहां नजदीकी स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए गए है. ऐसे गांवों के स्कूलों में पहली बार मतदान करेंगे.
