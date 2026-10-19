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बूंदी में गांवों की सरकार: 3 नवंबर को जिला परिषद एवं तालेड़ा में वोटिंग...सात पंचायत समितियों में मतदान 14 नवंबर को

मीडिया से बात करते जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले में जिला परिषद सदस्य और तालेड़ा पंचायत समिति के चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी की गई. इसके साथ पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई. जिले में तीन नई पंचायत समितियां जुड़ने से संख्या कुल आठ हो गई.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कलेक्ट्रेट में मीडिया को बताया कि तीसरे चरण के तहत जिले में सबसे पहले तालेड़ा पंचायत समिति के सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों तथा सरपंच और पंच पदों के चुनाव करवाए जाएंगे. इसके बाद जिले की शेष सात पंचायत समितियों में चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी.