बूंदी में गांवों की सरकार: 3 नवंबर को जिला परिषद एवं तालेड़ा में वोटिंग...सात पंचायत समितियों में मतदान 14 नवंबर को
तीन नई पंचायत समितियों में पहली बार चुनाव. 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना.
Published : October 19, 2026 at 2:01 PM IST
बूंदी: जिले में जिला परिषद सदस्य और तालेड़ा पंचायत समिति के चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी की गई. इसके साथ पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई. जिले में तीन नई पंचायत समितियां जुड़ने से संख्या कुल आठ हो गई.
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कलेक्ट्रेट में मीडिया को बताया कि तीसरे चरण के तहत जिले में सबसे पहले तालेड़ा पंचायत समिति के सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों तथा सरपंच और पंच पदों के चुनाव करवाए जाएंगे. इसके बाद जिले की शेष सात पंचायत समितियों में चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी.
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23 अक्टूबर तक नामांकन: जिला कलेक्टर के अनुसार, जिला परिषद सदस्यों और तालेड़ा पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 19 से 23 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र पेश किए जा सकेंगे. 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से इनकी संवीक्षा होगी. अभ्यर्थी 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे. इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटन एवं प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित होगी. 3 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी.
सरपंच के लिए 4 नवंबर को नामांकन: तालेड़ा पंचायत समिति में सरपंच और पंच पदों के लिए लोक सूचना 19 अक्टूबर को जारी की गई. उम्मीदवार 4 नवंबर को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. इसी दिन सुबह 11.30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी. दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी होगी. इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. सरपंच और पंच पदों के लिए 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी.
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14 नवंबर को सात पंचायत समितियों में मतदान: जिला निर्वाचन अधिकारी हरफूल सिंह यादव ने बताया कि 31 अक्टूबर को जिले की अन्य सात पंचायत समितियों के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी. इनमें बूंदी, नैनवां, केशवरायपाटन, हिंडौली, लाखेरी, दबलाना और खटकड़ शामिल हैं. इनके लिए 14 नवंबर को मतदान होगा.
भाजपा को चार व कांग्रेस को एक जगह जीत: पिछले चुनाव में जिले की पांच में से चार पंचायत समितियों में भाजपा ने प्रधान बनाया तो एक में कांग्रेस को सफलता मिली. बूंदी में कांग्रेस की प्रेम बाई मीणा, नैनवां में भाजपा के पदम नागर, तालेड़ा में भाजपा के राजेश रायपुरिया, केशवरायपाटन में भाजपा के वीरेंद्र सिंह हाड़ा और हिंडौली में भाजपा की कृष्णा माहेश्वरी प्रधान बनी थीं.
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