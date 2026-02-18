ETV Bharat / state

उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव के लिए मतदान संपन्न, 20 फरवरी से शुरू होगी काउंटिंग

उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव में मतदान करते अधिवक्ता ( Photo courtesy: Bar Council )

मंगलवार को बार काउंसिंल के लिए मतदान संपन्न हुआ (Photo courtesy: Bar Council)

प्रदेश भर से मतपत्र अब नैनीताल स्थित राज्य अतिथि गृह लाये जाएंगे और 20 फरवरी से मतगणना शुरू होगी. मतगणना 4-5 दिन चलने की संभावना है.

उत्तराखंड बार काउंसिल के लिए मतदान (Photo courtesy: Bar Council)

उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव संपन्न: इस चुनाव हेतु उत्तराखंड हाईकोर्ट में बने मतदान केंद्र में कुल 1,303 अधिवक्ताओं में से 970 अधिवक्ताओं ने मतदान किया. मतदान प्रक्रिया न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस सुरक्षा के साथ हुई.

नैनीताल: उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गए. इस चुनाव के लिये प्रदेश भर में 31 पोलिंग बूथ बनाये गए थे. जिनमें 14,809 अधिवक्ताओं को 23 पदों के लिए मैदान में उतरे 104 कैंडिडेट के चुनाव हेतु मतदान करना था. चुनाव परिणाम के लिए काउंटिंग 20 फरवरी से शुरू होगी.

बार काउंसिल प्रभारी ने निष्पक्ष चुनाव का दावा किया: उत्तराखंड बार काउंसिल के प्रभारी सचिव विजय सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी मतदान स्थलों में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव हुए. उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों से मत प्रतिशत के वास्तविक आंकड़े अभी बार काउंसिल ऑफिस में प्राप्त नहीं हुए हैं. लेकिन अधिवक्ताओं ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी की.

बार काउंसिल चुनाव के लिए 31 पोलिंग बूथ बनाए गए थे (Photo courtesy: Bar Council)

नैनीताल हाईकोर्ट में भी हुआ मतदान: नैनीताल हाईकोर्ट में हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मतदान किया. यहां कुल 1,307 अधिवक्ता मतदान के लिये पंजीकृत थे. इनमें से 970 अधिवक्ताओं ने मतदान किया.

14,809 अधिवक्ताओं को 23 सदस्यों के चुनाव हेतु मतदान करना था (Photo courtesy: Bar Council)

किन जगहों पर कितने वोटर: बताया गया कि अल्मोड़ा में कुल वोटर 301, रानीखेत में 69, बागेश्वर में 89 और चमोली में 131 वोटर पंजीकृत हैं. इसी तरह कर्णप्रयाग में 46, थराली में 28, चंपावत में 62 और टनकपुर में 24 मतदाता रजिस्टर्ड हैं. वहीं देहरादून में 5,007, ऋषिकेश में 423, विकासनगर, हरिद्वार में 1,026, रुड़की में 1,246 और लक्सर 283 मतदाता पंजीकृत हैं.

23 पदों के लिए मैदान में उतरे 104 कैंडिडेट (Photo courtesy: Bar Council)

इधर नैनीताल में 1,303, हल्द्वानी में 1,092, रामनगर में 115, पौड़ी गढ़वाल में 110, कोटद्वार में 224, लैंसडाउन में 09 और श्रीनगर गढ़वाल में 56 वोटर रजिस्टर्ड हैं.

बार काउंसिल प्रभारी ने निष्पक्ष चुनाव का दावा किया (Photo courtesy: Bar Council)

इसी तरह पिथौरागढ़ में 181, डीडीहाट में 37, रुद्रप्रयाग में 63, टिहरी गढ़वाल में 181, कीर्तिनगर में 09, ऊधम सिंह नगर में 857, बाजपुर में 202, काशीपुर में 84, खटीमा में 285 और उत्तरकाशी पुरोला में 112 अधिवक्ता पंजीकृत थे. अभी सभी की नजरें 20 फरवरी से शुरू होने वाली मतगणना पर लगी है.

नैनीताल हाईकोर्ट में हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मतदान किया (Photo courtesy: Bar Council)

