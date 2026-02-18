उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव के लिए मतदान संपन्न, 20 फरवरी से शुरू होगी काउंटिंग
उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव के लिए 31 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, 14,809 अधिवक्ताओं को 23 सदस्यों के चुनाव हेतु मतदान करना था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 18, 2026 at 10:23 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गए. इस चुनाव के लिये प्रदेश भर में 31 पोलिंग बूथ बनाये गए थे. जिनमें 14,809 अधिवक्ताओं को 23 पदों के लिए मैदान में उतरे 104 कैंडिडेट के चुनाव हेतु मतदान करना था. चुनाव परिणाम के लिए काउंटिंग 20 फरवरी से शुरू होगी.
उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव संपन्न: इस चुनाव हेतु उत्तराखंड हाईकोर्ट में बने मतदान केंद्र में कुल 1,303 अधिवक्ताओं में से 970 अधिवक्ताओं ने मतदान किया. मतदान प्रक्रिया न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस सुरक्षा के साथ हुई.
प्रदेश भर से मतपत्र अब नैनीताल स्थित राज्य अतिथि गृह लाये जाएंगे और 20 फरवरी से मतगणना शुरू होगी. मतगणना 4-5 दिन चलने की संभावना है.
बार काउंसिल प्रभारी ने निष्पक्ष चुनाव का दावा किया: उत्तराखंड बार काउंसिल के प्रभारी सचिव विजय सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी मतदान स्थलों में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव हुए. उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों से मत प्रतिशत के वास्तविक आंकड़े अभी बार काउंसिल ऑफिस में प्राप्त नहीं हुए हैं. लेकिन अधिवक्ताओं ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी की.
नैनीताल हाईकोर्ट में भी हुआ मतदान: नैनीताल हाईकोर्ट में हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मतदान किया. यहां कुल 1,307 अधिवक्ता मतदान के लिये पंजीकृत थे. इनमें से 970 अधिवक्ताओं ने मतदान किया.
किन जगहों पर कितने वोटर: बताया गया कि अल्मोड़ा में कुल वोटर 301, रानीखेत में 69, बागेश्वर में 89 और चमोली में 131 वोटर पंजीकृत हैं. इसी तरह कर्णप्रयाग में 46, थराली में 28, चंपावत में 62 और टनकपुर में 24 मतदाता रजिस्टर्ड हैं. वहीं देहरादून में 5,007, ऋषिकेश में 423, विकासनगर, हरिद्वार में 1,026, रुड़की में 1,246 और लक्सर 283 मतदाता पंजीकृत हैं.
इधर नैनीताल में 1,303, हल्द्वानी में 1,092, रामनगर में 115, पौड़ी गढ़वाल में 110, कोटद्वार में 224, लैंसडाउन में 09 और श्रीनगर गढ़वाल में 56 वोटर रजिस्टर्ड हैं.
इसी तरह पिथौरागढ़ में 181, डीडीहाट में 37, रुद्रप्रयाग में 63, टिहरी गढ़वाल में 181, कीर्तिनगर में 09, ऊधम सिंह नगर में 857, बाजपुर में 202, काशीपुर में 84, खटीमा में 285 और उत्तरकाशी पुरोला में 112 अधिवक्ता पंजीकृत थे. अभी सभी की नजरें 20 फरवरी से शुरू होने वाली मतगणना पर लगी है.
