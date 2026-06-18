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परिमल नाथवानी बोले- सभी दल के विधायकों का मिलेगा समर्थन तो बैद्यनाथ राम ने दोनों सीटों पर जीत का किया दावा

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही है, जिसमें तीन उम्मीदवार मैदान में हैं.

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झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 11:27 AM IST

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रांची: राज्यसभा के दो सीटों के लिए हो रहे मतदान के बीच निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी झारखंड विधानसभा पहुंचे. विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी दल के विधायकों का उन्हें समर्थन मिलेगा. उन्होंने कहा कि संख्या कितनी होगी वो बाद में पता चलेगा.

इधर, जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम भी चिरपरिचित अंदाज में विधानसभा पहुंचे. उन्होंने कहा कि भाजपा भलें ही कितना भी दावा कर ले, लेकिन महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी ही जीतेंगे. उन्होंने कहा कि विधायक की संख्या 100 होने पर ही भाजपा को 35 वोट मिलेगा. उन्होंने कहा कि हर हाल में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत तय है.

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चुनाव मैदान में हैं तीन प्रत्याशी

राज्यसभा चुनाव में झारखंड के 81 विधायक तीनों प्रत्याशी के किस्मत तय करेंगे. इस चुनाव में जेएमएम के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी खड़े हैं. आंकड़ों के लिहाज से राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस, राजद के पास 56 विधायकों का मत है, जिसमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16, राजद का 4 विधायक और भाकपा माले का 2 विधायक है. जबकि एनडीए के पास 24 विधायकों का समर्थन है. इधर मतदान को स्वच्छ एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किया है.

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