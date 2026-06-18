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परिमल नाथवानी बोले- सभी दल के विधायकों का मिलेगा समर्थन तो बैद्यनाथ राम ने दोनों सीटों पर जीत का किया दावा

झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ( ETV BHARAT )