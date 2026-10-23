'कॉकरोच-मुक्त राष्ट्र का निर्माण हो.. इसलिए वोट डाला', MLC चुनाव पर बोले युवा साहित्यकार
युवा साहित्यकार रक्षित राज ने एमएलसी चुनाव में वोट डालने के बाद कहा, 'कॉकरोच-मुक्त राष्ट्र का निर्माण हो, यही चाहते हैं.' रिपोर्ट- सुमित कुमार
Published : October 23, 2026 at 3:11 PM IST
शिवहर: बिहार विधान परिषद चुनाव के तहत 8 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. शिवहर में भी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान जारी है. शिक्षक सीट के लिए जहां मतदाताओं ने शिक्षकों की समस्याओं, सातवें वेतनमान और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी. वहीं, स्नातक सीट के लिए युवाओं की समस्या, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं को लेकर वोटर वोट डाल रहे हैं. कई युवा मतदाता इसे राष्ट्र निर्माण से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिनमें युवा साहित्यकार रक्षित राज भी शामिल है.
CJP पर युवा साहित्यकार का हमला
युवा साहित्यकार रक्षित राज ने भी एमएलसी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. उन्होंने कहा कि मेरा मत उन तमाम नीतियों के लिए है, जो निरंतर राष्ट्र को विकासोन्मुख कर रही हैं और बाहरी एवं आंतरिक शत्रुओं का पराभव कर रही हैं, ताकि कॉकरोच-मुक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके. इस दौरान उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर उपद्रव और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया.
"जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी जो उपद्रव मचाकर रखी हुई है और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है, उस हिसाब से इस देश के तमाम राष्ट्रवादी युवाओं का एनडीए की तरफ झुकाव और प्रखर हो गया है. मैंने एनडीए को अपना वोट दिया है. मैं तो चाहता हूं कि कॉकरोच-मुक्त राष्ट्र का निर्माण हो."- रक्षित राज, युवा साहित्यकार
सरकार पर रक्षित का नजरिया
रक्षित राज का कहना है कि सरकार को समझने के लिए न तो उसके अपने विज्ञापनों पर भरोसा किया जा सकता है, न विपक्ष के आरोपों पर. उनके शब्दों में, 'सरकार उतनी अच्छी नहीं होती, जितनी वह खुद को बताती है. उतनी बुरी भी नहीं होती, जितनी विपक्ष उसे दिखाने की कोशिश करता है.'
वह कहते हैं कि सत्य इन दोनों के बीच कहीं खड़ा होता है और उसे पाने का मार्ग एक ही है संसद और सदन की कार्यवाही को देखना, सुनना और समझना. जनता के लिए वहां कौन-सी नीतियाँ गढ़ी जा रही हैं, इसको देखने और समझने की जरूरत है.
क्यों CJP से नाराजगी?
रक्षित राज ने SIR पर बात रखते हुए कहा, 'मैं शिवहर विधानसभा का मतदाता हूं तो मतदान शिवहर में ही करूगा, यह तो स्वाभाविक है लेकिन SIR से पहले स्थिति यह थी कि मेरा नाम शिवहर की सूची में भी दर्ज हो सकता था और बेलसंड की सूची में भी. अब जब मैं बेलसंड में मतदान नहीं कर रहा तो क्या वहां जाकर विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' चिल्लाने लगूं? कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी झूठ और अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ना चाहती है.
क्या बोले मतदाता?
शिवहर में वोट डालने आए गणेश प्रसाद यादव ने बताया कि उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं और उनके समाधान को प्राथमिकता देते हुए मतदान किया है. उन्होंने कहा कि सातवें वेतनमान की मांग को पूरा करने और शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध उम्मीदवार को ही उन्होंने अपना वोट दिया है. शिक्षिका सरिता देवी ने भी शिक्षकों की समस्याओं को जेहन में रखकर मत दिया.
"शिक्षकों की गरिमा और सम्मान में कमी आई है. पहले की तरह शिक्षा और शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए. शिक्षकों को बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान हो, तो यह शिक्षक समुदाय और शिक्षक संघ के लिए बेहद सकारात्मक होगा."- सरिता देवी, मतदाता, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
'योग्य उम्मीदवार जीतें'
शिवहर डायट कॉलेज के लेक्चरर अमरेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, जबकि कुछ मतदाता फिर से पुराने उम्मीदवार को चुनने के पक्ष में हैं. यह सबकी अपनी-अपनी सोच है. उन्होंने कहा कि योग्य और जनहित के प्रति समर्पित उम्मीदवारों के जीतकर आने से लोकतंत्र मजबूत होगा.
"यदि चुनाव में धनतंत्र हावी होगा, तो लोकतंत्र कमजोर होगा. ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आएं, जो जनता की आवाज सदन में बुलंद करें और जनसमस्याओं के समाधान के लिए सरकार को नीतिगत फैसले लेने पर मजबूर कर सकें."- अमरेंद्र कुमार, मतदाता, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
वहीं, शिक्षक संघ से जुड़े एक प्रोफेसर ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद जताई कि मतदाताओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनकी आवाज को आगे बढ़ाएंगे और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे. युवा आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि उन्होंने इस बार विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया है, जबकि बेबी देवी ने कहा कि उन्होंने शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है. उन्हें उम्मीद है कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा.
तिरहुत स्नातक सीट से कौन-कौन प्रत्याशी?
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो मौजूदा विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी इस बार भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं. उनके सामने जेडीयू से अभिषेक झा, आरजेडी से डॉ. रश्मि गौतम और जन सुराज पार्टी से डॉ. विमोहन कुमार उम्मीदवार हैं.
तिरहुत शिक्षक सीट से कौन-कौन उम्मीदवार?
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधान पार्षद संजय कुमार सिंह इस बार भी सीपीआई के उम्मीदवार हैं. उनको आरजेडी का समर्थन प्राप्त है. वहीं, बीजेपी से नरेंद्र प्रताप सिंह और जन सुराज पार्टी से श्याम नंदन यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं.
27 अक्टूबर को आएंगे नतीजे
मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के 28 विधानसभा क्षेत्रों में फैले इस क्षेत्र के करीब 1.50 लाख स्नातक मतदाता अपना MLC चुनेंगे. शिक्षा, युवाओं का भविष्य, रोजगार और सामाजिक न्याय के सवालों पर इन पढ़े-लिखे मतदाताओं का फैसला ही तय करेगा कि तिरहुत की आवाज विधान परिषद में कौन उठाएगा. परिणाम 27 अक्टूबर को आएगा.
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