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'कॉकरोच-मुक्त राष्ट्र का निर्माण हो.. इसलिए वोट डाला', MLC चुनाव पर बोले युवा साहित्यकार

शिवहर में MLC चुनाव के लिए मतदान ( ETV Bharat )

शिवहर: बिहार विधान परिषद चुनाव के तहत 8 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. शिवहर में भी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान जारी है. शिक्षक सीट के लिए जहां मतदाताओं ने शिक्षकों की समस्याओं, सातवें वेतनमान और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी. वहीं, स्नातक सीट के लिए युवाओं की समस्या, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं को लेकर वोटर वोट डाल रहे हैं. कई युवा मतदाता इसे राष्ट्र निर्माण से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिनमें युवा साहित्यकार रक्षित राज भी शामिल है.

CJP पर युवा साहित्यकार का हमला

युवा साहित्यकार रक्षित राज ने भी एमएलसी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. उन्होंने कहा कि मेरा मत उन तमाम नीतियों के लिए है, जो निरंतर राष्ट्र को विकासोन्मुख कर रही हैं और बाहरी एवं आंतरिक शत्रुओं का पराभव कर रही हैं, ताकि कॉकरोच-मुक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके. इस दौरान उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर उपद्रव और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया.

युवा साहित्यकार रक्षित राज (ETV Bharat) "जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी जो उपद्रव मचाकर रखी हुई है और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है, उस हिसाब से इस देश के तमाम राष्ट्रवादी युवाओं का एनडीए की तरफ झुकाव और प्रखर हो गया है. मैंने एनडीए को अपना वोट दिया है. मैं तो चाहता हूं कि कॉकरोच-मुक्त राष्ट्र का निर्माण हो."- रक्षित राज, युवा साहित्यकार सरकार पर रक्षित का नजरिया

रक्षित राज का कहना है कि सरकार को समझने के लिए न तो उसके अपने विज्ञापनों पर भरोसा किया जा सकता है, न विपक्ष के आरोपों पर. उनके शब्दों में, 'सरकार उतनी अच्छी नहीं होती, जितनी वह खुद को बताती है. उतनी बुरी भी नहीं होती, जितनी विपक्ष उसे दिखाने की कोशिश करता है.' वह कहते हैं कि सत्य इन दोनों के बीच कहीं खड़ा होता है और उसे पाने का मार्ग एक ही है संसद और सदन की कार्यवाही को देखना, सुनना और समझना. जनता के लिए वहां कौन-सी नीतियाँ गढ़ी जा रही हैं, इसको देखने और समझने की जरूरत है. क्यों CJP से नाराजगी?

रक्षित राज ने SIR पर बात रखते हुए कहा, 'मैं शिवहर विधानसभा का मतदाता हूं तो मतदान शिवहर में ही करूगा, यह तो स्वाभाविक है लेकिन SIR से पहले स्थिति यह थी कि मेरा नाम शिवहर की सूची में भी दर्ज हो सकता था और बेलसंड की सूची में भी. अब जब मैं बेलसंड में मतदान नहीं कर रहा तो क्या वहां जाकर विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' चिल्लाने लगूं? कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी झूठ और अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ना चाहती है. क्या बोले मतदाता?

शिवहर में वोट डालने आए गणेश प्रसाद यादव ने बताया कि उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं और उनके समाधान को प्राथमिकता देते हुए मतदान किया है. उन्होंने कहा कि सातवें वेतनमान की मांग को पूरा करने और शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध उम्मीदवार को ही उन्होंने अपना वोट दिया है. शिक्षिका सरिता देवी ने भी शिक्षकों की समस्याओं को जेहन में रखकर मत दिया. एमएलसी चुनाव के लिए शिवहर में वोटिंग (ETV Bharat) "शिक्षकों की गरिमा और सम्मान में कमी आई है. पहले की तरह शिक्षा और शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए. शिक्षकों को बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान हो, तो यह शिक्षक समुदाय और शिक्षक संघ के लिए बेहद सकारात्मक होगा."- सरिता देवी, मतदाता, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र