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पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण: दोपहर बाद घरों से निकली महिला वोटर ने दी मतदान को गति, पाटन में मतदान का बहिष्कार

अजमेर जिले में एक मतदान केंद्र पर महिला मतदाता ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को मतदान हुआ. जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के लिए मतदान को लेकर कई जगह मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा. अजमेर जिले में 11 बजे बाद मतदान ने गति पकड़ी. खास तौर पर घर के कामकाज के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देने घरों से निकली. दोपहर 12 बजे बाद कई केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी रहीं. अजमेर जिले में द्वितीय चरण में जिला परिषद के 18 वार्ड और 5 पंचायत समितियां के 98 वार्डों के सदस्यों के लिए वोटिंग बुधवार को हुई. सिलोरा पंचायत समिति के पाटन क्षेत्र में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया.