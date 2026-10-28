पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण: दोपहर बाद घरों से निकली महिला वोटर ने दी मतदान को गति, पाटन में मतदान का बहिष्कार
प्रदेश के विभिन्न जिलों में दूसरे चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान.
Published : October 28, 2026 at 6:33 PM IST
अजमेर: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को मतदान हुआ. जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के लिए मतदान को लेकर कई जगह मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा. अजमेर जिले में 11 बजे बाद मतदान ने गति पकड़ी. खास तौर पर घर के कामकाज के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देने घरों से निकली. दोपहर 12 बजे बाद कई केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी रहीं. अजमेर जिले में द्वितीय चरण में जिला परिषद के 18 वार्ड और 5 पंचायत समितियां के 98 वार्डों के सदस्यों के लिए वोटिंग बुधवार को हुई. सिलोरा पंचायत समिति के पाटन क्षेत्र में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया.
मंत्री चौधरी का आश्वासन नहीं माना: अजमेर के सिलोरा पंचायत समिति के पाटन गांव में मतदाताओं में नाराजगी दिखी. मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जिला कलेक्टर लोक बंधु और एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला पहुंचे. इन्होंने ग्रामीण मतदाताओं से समझाइश की.
केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने ग्रामीणों को ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृत जल्द दिलाने का आश्वासन दिया. हालांकि, पाटन के मतदाताओं ने बहिष्कार जारी रखा. क्षेत्र में चार में से दो बूथ पर कार्य हो रहा है. अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने आरोप लगाया कि पाटन क्षेत्र के मतदाताओं को कांग्रेस ने भड़काया है. ग्रामीणों को उकसाकर उनके अधिकार से वंचित करने की साजिश है.
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हर वर्ग की भागीदारी: केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी पंचायत चुनाव के बजाय शहरी निकाय के वोटर हैं, लेकिन क्षेत्र में भाजपा के लिए सक्रिय दिखे. वहीं, किशनगढ़ विधायक और देहात कांग्रेस अध्यक्ष विकास चौधरी ने तिलोनिया में वोट डाला. इधर पुष्कर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दोपहर बाद बड़ी संख्या में महिला मतदाता घरों से निकली. इसके बाद मतदान प्रतिशत ने गति पकड़ी. कई महिलाएं घूंघट में वोट डालने पहुंची. दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता भी बड़ी संख्या में आए.
ये बोले- पहली बार के वोटर: पहली बार वोट दे रहे अमन सिंह ने कहा, जात पात को साइड में रखकर निष्पक्ष और निर्भय होकर पहली बार मताधिकार का उपयोग किया. क्षेत्र में पेयजल की किल्लत कई वर्षों से है. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य और सरपंच के चुनाव कई बार हुए, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ. इसी तरह पहली बार की वोटर सुमन खुश नजर आई. हालांकि, क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर रोष जताया. सुमन बोलीं- क्षेत्र में पानी की किल्लत है. सड़कों पर गड्ढे हैं. गांव में नालियां नहीं है. इस कारण बारिश में जलभराव समस्या रहती है.
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