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12 जिलों में उप प्रधान पद के लिए कल होगी वोटिंग, पोलिंग पार्टियां रवाना, जानिये तैयारियां

15 जुलाई को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन पत्र जमा करने का समय रखा गया है.

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12 जिलों में उप प्रधान के लिए कल होगी वोटिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 14, 2026 at 7:22 PM IST

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खटीमा: उत्तराखंड के 12 जिलों में कल उप प्रधान पद के लिए वोटिंग होनी है. जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. उपप्रधान चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं. शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है.

खटीमा विकासखंड की 59 पंचायत सीटों पर उप प्रधान निर्वाचन के लिए मंगलवार को ब्लॉक परिसर से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई. निर्वाचन अधिकारी संजय गांधी के अनुसार खटीमा विकासखंड में 59 पंचायत सीटों पर उप प्रधान निर्वाचन की सभी तैयारियां पूर्ण हैं. 15 जुलाई को सुबह साढ़े आठ बजे से शुरू होने वाले निर्वाचन प्रक्रिया उपरांत शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिया जायेंगे.

खंड विकास अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी संजय गांधी ने बताया चुनाव में 59 ग्राम पंचायतों के 622 वार्ड सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक उम्मीदवारों को नामांकन प्रपत्र वितरित किए जाएंगे. इसके बाद 10 बजे तक नामांकन, 11 बजे जांच, दोपहर 12:30 बजे तक नाम वापसी तथा 1 बजे चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा. उन्होंने बताया दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू होगी. विजयी प्रत्याशियों को मौके पर ही विजय प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे.

निर्वाचन अधिकारी संजय गांधी ने बताया चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं. अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है. अन्य मतदान केंद्रों पर भी नियमित पुलिस गश्त रहेगी. प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं.

उप प्रधान और ग्राम पंचायत के चुनाव संबंधित कार्यक्रम

  • 15 जुलाई को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन पत्र जमा करने का समय रखा गया है.
  • 15 जुलाई को सुबह 11बजे से 12 तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी.
  • 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक नाम वापसी का समय रखा गया है.
  • 15 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक चुनाव चिन्ह आंवटन का समय रखा गया है.
  • 15 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक मतदान होगा.
  • 15 जुलाई को 4:00 से मतगणना का कार्य शुरू होगा, जो कार्य समाप्ति तक जारी रहेगा.

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