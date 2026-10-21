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यूपी में MLC चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग; पोलिंग पार्टियों की कल होगी रवानगी, 23 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट

अलीगढ़/कासगंज/फर्रुखाबाद : जिले में आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 23 अक्टूबर को जिले में 36864 स्नातक मतदाता और 7047 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. पोलिंग पार्टियां 22 अक्टूबर को नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज से गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगी.

जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले में 67 मतदेय स्थल बनाए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिले में स्नातक निर्वाचन के लिए 37 मुख्य एवं 11 सहायक मतदेय स्थल सहित कुल 48 और शिक्षक निर्वाचन के लिए 19 मुख्य मतदेय स्थलों सहित दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 67 मतदेय स्थल निर्धारित हैं. मतदान 23 अक्टूबर को प्रातः 08 बजे से सांय 04 बजे तक होगा. सम्पूर्ण निर्चावन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए रिजर्व कार्मिकों से 296 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं.



शिक्षक मतदाताओं के लिए मतदेय स्थल : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र पंचायत कार्यालय अकराबाद, केएमबी इंटर काॅलेज अतरौली, रघुनंदन इंटर कॉलेज छर्रा, पाली इंटर काॅलेज पाली मुकीमपुर बिजौली, खैर इंटर काॅलेज खैर, पटेल स्मारक इंटर काॅलेज जट्टारी, गांधी इंटर काॅलेज चंडौस, क्षेत्र पंचायत कार्यालय इगलास, क्षेत्र पंचायत कार्यालय गौंडा, क्षेत्र पंचायत कार्यालय लोधा, क्षेत्र पंचायत कार्यालय जवां, क्षेत्र पंचायत कार्यालय धनीपुर, अग्रसेन इंटर कॉलेज हरदुआगंज, लेफ्टिनेंट नाहर सिंह इंटर कॉलेज क्वार्सी, धर्म समाज डिग्री कॉलेज जीटी रोड अलीगढ़, जाकिर हुसैन सिनियर सैकंड्री स्कूल दोदपुर, सिटी हाईस्कूल जीटी रोड, अलीगढ़, महेश्वरी कन्या इंटर काॅलेज मदार गेट आगरा रोड, रघुवीर सहाय इंटर काॅलेज आगरा रोड बनाए गये हैं.









जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र पंचायत कार्यालय अकराबाद, केएमबी इंटर काॅलेज अतरौली, उत्तम सिंह इंटर कॉलेज जिरौली धूमसिंह अतरौली, रघुनंदन इंटर कॉलेज कक्ष 02 व 03 छर्रा, पाली इंटर कॉलेज पाली मुकीमपुर बिजौली, खैर इंटर कॉलेज खैर, कक्ष 02 व 03, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज जट्टारी, गांधी इंटर कॉलेज चंडौस कक्ष 02 व 03, क्षेत्र पंचायत कार्यालय इगलास, संकरा नन्द इंटर कॉलेज इगलास, क्षेत्र पंचायत कार्यालय गोंडा, क्षेत्र पंचायत कार्यालय लोधा, क्षेत्र पंचायत कार्यालय जवां सिकंदरपुर, क्षेत्र पंचायत कार्यालय धनीपुर कक्ष 02 व 03, अग्रसेन इंटर काॅलेज हरदुआगंज, लेफ्टीनेंट नाहर सिंह इंटर कॉलेज क्वार्सी, धर्म समाज डिग्री कॉलेज जीटी रोड, गृह निर्माण समिति कन्या इंटर कॉलेज बेला मार्ग विष्णुपुरी कक्ष संख्या 01, 02 व 03, डीएबी इंटर कॉलेज 01 व 02, टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय रामघाट रोड बेगपुर, एसएमवी इंटर कॉलेज श्यामनगर, जाकिर हुसैन सीनियर सेकेंड्री स्कूल दोदपुर, नौरंगी लाल राजकीय इंटर काॅलेज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई रोड, सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैर रोड नगला मसानी, सिटी हाई स्कूल जीटी रोड कक्ष 02, 03 व 04, उदय सिंह जैन कन्या इंटर कॉलेज, लुतफिया इंटर कॉलेज ऊपर कोट, महेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज मदारगेट-आगरा रोड, रघुवीर सहाय इंटर काॅलेज आगरा रोड कक्ष 02 व 03, राजकीय कन्या इंटर काॅलेज सराय मान सिंह, महेश्वरी इंटर कॉलेज कक्ष 01 व 02, बिहारी लाल इंटर काॅलेज अलीगढ़ बनाए गये हैं. एमएलसी चुनाव की सुरक्षा के दृष्टिगत धनीपुर मंडी गुरुवार व शुक्रवार 21-22 अक्टूबर को बंद रहेगी. यह सूचना सचिव मंडी मुकेश त्रिपाठी द्वारा दी गई है.

कासगंज में DM-SP ने की बैठक : आगामी 23 अक्टूबर को होने वाले एमएलसी चुनाव से ठीक पहले कासगंज में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. पुलिस लाइन स्थित सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी प्रणय कुमार और पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने जिले के तमाम आला अधिकारियों की बैठक बुलाई. ​बैठक के दौरान दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त चेतावनी जारी की.

कासगंज में DM-SP ने की बैठक (Photo credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी प्रणय कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर जरा सी भी लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष कराना है. उन्होंने निर्देश दिया कि अतिसंवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा. उपद्रवियों और अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर तत्काल कड़ा कानूनी शिकंजा कसा जाएगा.