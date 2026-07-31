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MCD की 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों के गठन के लिए 2 अगस्त को होगा मतदान, अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश

दिल्ली नगर निगम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम, 2014 और दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 जोनों में गठित की जाने वाली 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों (टीवीसी) के निर्वाचन कराए जाएंगे. निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान 2 अगस्त, 2026 को सुबह 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 4 अगस्त, 2026 को प्रातः 8:00 बजे से शुरू होगी. निर्वाचित वेंडर सदस्यों के लिए 12 सीटों का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया है. इसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जाति (महिला), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग (अनारक्षित), सामान्य (महिला) तथा सामान्य/अनारक्षित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं. मतदान प्रक्रिया को सरल, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र निर्धारित किए गए हैं. इसके अनुसार अनुसूचित जाति (एससी) के लिए हरा (Green), अनुसूचित जाति (महिला) के लिए हल्का बैंगनी (Light Purple), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पीला (Yellow), अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए नारंगी (Orange), अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नीला (Blue), दिव्यांग (अनारक्षित) के लिए हल्का ऑलिव (Light Olive), सामान्य (महिला) के लिए सफेद (White) तथा सामान्य/अनारक्षित वर्ग के लिए गुलाबी (Pink) रंग के मतपत्र निर्धारित किए गए हैं.