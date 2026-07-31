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MCD की 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों के गठन के लिए 2 अगस्त को होगा मतदान, अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश

निर्वाचित वेंडर सदस्यों के लिए 12 सीटों का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया है. मतगणना 4 अगस्त, 2026 को प्रातः 8:00 बजे से शुरू होगी.

दिल्ली नगर निगम
दिल्ली नगर निगम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 10:06 PM IST

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नई दिल्ली: स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम, 2014 और दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 जोनों में गठित की जाने वाली 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों (टीवीसी) के निर्वाचन कराए जाएंगे. निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान 2 अगस्त, 2026 को सुबह 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 4 अगस्त, 2026 को प्रातः 8:00 बजे से शुरू होगी.

निर्वाचित वेंडर सदस्यों के लिए 12 सीटों का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया है. इसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जाति (महिला), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग (अनारक्षित), सामान्य (महिला) तथा सामान्य/अनारक्षित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं.

मतदान प्रक्रिया को सरल, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र निर्धारित किए गए हैं. इसके अनुसार अनुसूचित जाति (एससी) के लिए हरा (Green), अनुसूचित जाति (महिला) के लिए हल्का बैंगनी (Light Purple), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पीला (Yellow), अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए नारंगी (Orange), अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नीला (Blue), दिव्यांग (अनारक्षित) के लिए हल्का ऑलिव (Light Olive), सामान्य (महिला) के लिए सफेद (White) तथा सामान्य/अनारक्षित वर्ग के लिए गुलाबी (Pink) रंग के मतपत्र निर्धारित किए गए हैं.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान में भाग लेने के लिए प्रत्येक मतदाता को एमसीडी द्वारा जारी फोटोयुक्त तहबाजारी लाइसेंस/सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (CoV) की मूल प्रति साथ लानी होगी. जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त CoV/तहबाजारी लाइसेंस उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका CoV अथवा सत्यापित यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) मतदाता सूची में दर्ज है, वे अपनी पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र (EPIC), आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड अथवा फोटोयुक्त पेंशन पहचान पत्र में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे.

सभी जोनल उपायुक्तों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान एवं मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया का शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जाए. उल्लेखनीय है कि, टाउन वेंडिंग कमेटियां (टीवीसी) स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका के संरक्षण एवं उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ दिल्ली में सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं विनियमित स्ट्रीट वेंडिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इन समितियों को स्ट्रीट वेंडिंग से संबंधित विषयों, वेंडिंग योजना के निर्माण, वेंडिंग स्थलों के निर्धारण एवं आवंटन और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित कार्यों का दायित्व सौंपा गया है.

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