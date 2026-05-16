DMA की DMC सीट के लिए मतदान कल, भ्रष्टाचार के मुद्दे को दी जा रही हवा, 5 प्रत्याशी मैदान में
रविवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक डीएमए हाउस दरियागंज में होगी वोटिंग.
Published : May 16, 2026 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है. 8 सीट के लिए होने वाले इस चुनाव के लिए 38 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस चुनाव में मतदान से पहले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से डीएमसी की एक सीट के लिए रविवार को होने वाले चुनाव से पहले गहमागहमी बढ़ गई है. दरअसल, डीएमसी की डीएमए सीट के लिए पांच प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
इस चुनाव में डीएमए की ओर से इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए डॉक्टर अजय लेखी ने बताया कि रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक डीएमसी की डीएमए सीट के लिए वोटिंग होगी. इस चुनाव में डीएमए के जो मेंबर हैं वह वोट डाल सकते हैं. डॉक्टर लेखी ने बताया कि डीएमए के करीब 17 000 मेंबर हैं. इस चुनाव में यह मेंबर अपना मेंबरशिप का आईकार्ड और एक गवर्नमेंट आईडी दिखा करके अपनी मेंबरशिप का वेरिफिकेशन करा करके वोट डाल सकेंगे. मतदान दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के दरियागंज स्थित मुख्यालय पर होगा. शाम 6 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.
डॉ अजय लेखी ने बताया कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल की ओर से डीएमए को 20 मई से पहले इस सीट का चुनाव करा कर रिजल्ट भेजने के लिए निर्देशित किया गया. डॉक्टर लेखी ने बताया कि इस एक सीट के लिए हमेशा ही इलेक्शन होता रहा है. कभी भी सर्वसम्मति से चुनाव नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि डीएमए की ओर से डीएमसी सीट के अधिकांश चुनाव में 2000 से 3000 मेंबर ही मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं. इसलिए मतगणना भी जल्दी संपन्न हो जाती है. इस बार का चुनाव भी मतदान के द्वारा ही हो रहा है.
उन्होंने बताया मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और मतदाताओं की मेंबरशिप को वेरीफाई करने के लिए डेस्क भी लगाए जाएंगे. डीएमए हाउस में दो से तीन पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे ताकि मेंबर्स को वोट डालने में समस्याओं का सामना न करना पड़े. उन्होंने बताया कि मतदान के दिन दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है वह भी पूरे मामले की निगरानी करेगी. मतदान के दौरान किसी भी तरह का कोई पक्षपात और कोई भी नियम का उल्लंघन ना हो इस पर भी एग्जीक्यूटिव कमिटी अपनी नजर रखेगी.
मतदान से दो दिन पहले छिड़ी आरोप प्रत्यारोप की बहस
बता दें कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से डीएमसी की सीट पर होने वाले चुनाव में डीएमसी के पूर्व रजिस्ट्रार व भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे डॉक्टर गिरीश त्यागी के चुनाव मैदान में कूदने से यह सीट हॉट सीट बन गई है. हालांकि, पिछले एक साल से चल रही डीएमसी के ऑडिट में अभी तक इस तरह का कोई ठोस मामला सामने नहीं आया है, जिस पर दिल्ली सरकार या कोई भी एजेंसी डॉक्टर गिरीश त्यागी खिलाफ लीगल एक्शन ले पाए. लेकिन इस चुनाव में डॉ गिरीश त्यागी के विरोधी गुट के द्वारा डीएमसी में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जा रहा है, ताकि चुनाव में उसका लाभ लिया जा सके.
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी इस चुनाव मतदान से दो दिन पहले ही डीएमसी में हुए कथित भ्रष्टाचार से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट में डॉक्टर गिरीश त्यागी के रजिस्ट्रार रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं के कथित आरोप को लेकर के एक बयान जारी कर दिया गया, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट के कोई मजबूत तथ्य नहीं पेश किए गए.
वहीं, डॉक्टर गिरीश त्यागी ने भी सरकार द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य के जवाब में अपना वक्तव्य जारी करके साफ कर दिया कि उनके खिलाफ हुई तमाम जांच में अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है. उनके रजिस्ट्रार रहते हुए जो भी निर्णय लिए गए वह पूरी 25 सदस्यीय एक्जीक्यूटिव काउंसिल ने लिए थे. उनका कार्यकाल बढ़ाने का और उनका वेतन देने का जो निर्णय था वह उनका निर्णय नहीं था बल्कि वह डीएमसी की एग्जीक्यूटिव की सिफारिश पर सरकार द्वारा लिया गया था.
डॉ. गिरीश त्यागी और उनके विरोधी गुट की प्रतिष्ठा दांव पर
अब डीएमए की डीएमसी वाली सीट के चुनाव में डॉक्टर गिरीश त्यागी के गुट और उनके विरोधी गुट दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है. देखना यह होगा कि डीएमए के मतदाता पांच प्रत्याशियो में से किस पर भरोसा जताते हैं. साथ ही डीएमसी में भ्रष्टाचार का मुद्दा इस चुनाव में कितना असर दिखा पाता है. बता दें कि यह चुनाव डीएमए संविधान के अनुसार राज्य कार्यकारिणी बैठक में गठित विधिवत निर्वाचित चुनाव आयोग, जिसमें डॉ. अजय लेखी, डॉ. हंसराज सतीजा एवं डॉ. प्रमोद गौतम शामिल हैं, की देखरेख में संपन्न कराया जाएगा. मानद राज्य सचिव डॉ. विपेंद्र सभरवाल इस चुनाव के संयोजक होंगे.
ये हैं डीएमसी की डीएमए सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी
- डॉ. अभिषेक गर्ग
- डॉ. अशोक हंस
- डॉ. गिरीश त्यागी
- डॉ. पूनम गुलाटी
- डॉ. विजय मल्होत्रा
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