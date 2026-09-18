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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 के लिए मतदान आज, 1.51 लाख छात्र डालेंगे वोट

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 के लिए मतदान आज ( ETV Bharat )

आज कुल 1,51,842 छात्र मतदाता चार केंद्रीय पदों के प्रत्याशियों के लिए मतदान करेंगे. चुनाव में 830 बैलेट यूनिट और 281 कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा. मतदान के लिए 52 कॉलेजों और केंद्रों पर व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही दिल्ली के महाविद्यालय में भी चार पदों के लिए उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उसका चुनाव भी आज ही संपन्न हो रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में आज छात्र अपने उम्मीदवार चुनेंगे. चुनावी प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप और छात्र संगठनों की जोरदार गतिविधियों के बाद आज शुक्रवार को मतदान होने जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 के लिए मतदान आज (ETV Bharat)

दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुबह और शाम की शिफ्ट में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अलग-अलग मतदान समय निर्धारित किया गया है. सुबह की शिफ्ट के छात्र सुबह 8:30 बजे से दोपहर एक बजे तक वोट डाल सकेंगे. वहीं शाम की शिफ्ट के छात्रों के लिए मतदान दोपहर तीन बजे से शाम 7:30 बजे तक होगा.

कुल 1,51,842 छात्र मतदाता चार केंद्रीय पदों के लिए करेंगे मतदान (ETV Bharat)

वहीं हम आपको बता दे आज मतदान करने महाविद्यालय में जब छात्र पहुंचेंगे तो उन्हें चुनावी आचार संहिता का ध्यान रखना होगा अपने कॉलेज कार्ड का प्रयोग कर वह मतदान कर सकेंगे. इस दौरान छात्रों के एंट्री और एग्जिट द्वार अलग-अलग बनाए गए हैं साथ ही प्रशासन के द्वारा छात्रों की सुविधा को देखते हुए पीने के पानी की उचित व्यवस्था और मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की गई है. कॉलेज के गेट के बाहर कैट्स एंबुलेंस मौजूद रहेंगे. वही सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था भी किया गया है ताकि कोई भी छात्र यहां उपद्रव ना मचा सके.मतदान के दौरान किसी भी तकनीकी खराबी या अन्य गड़बड़ी से निपटने के लिए 12 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं.

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