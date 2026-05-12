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कन्हैया प्रसाद Vs सोनू कुमार राय: भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान जारी

बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान ( ETV Bharat )

आरा: भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र, विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं. सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हो रहा है. इसको लेकर दोनों जिलों में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मतदान केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है. उपचुनाव के लिए मतदान जारी: निर्वाचन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भोजपुर और बक्सर जिले में कुल 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें भोजपुर जिले में 14 और बक्सर जिले में 11 मतदान केंद्र शामिल हैं. भोजपुर जिले में कुल 3783 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान (ETV Bharat) 14 मई को आएंगे नतीजे: पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6,086 निर्वाचक हैं, जिनमें 2,832 पुरुष और 3,254 महिला मतदाता शामिल हैं. स्थानीय निकाय निर्वाचन होने के कारण इस चुनाव में जनप्रतिनिधि मतदाता के रूप में मतदान कर रहे हैं. निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, जबकि 14 मई को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.