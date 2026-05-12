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कन्हैया प्रसाद Vs सोनू कुमार राय: भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान जारी

बिहार में विधान परिषद उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है. जेडीयू से कन्हैया कुमार और आरजेडी से सोनू कुमार राय मैदान में हैं. पढ़ें..

Bihar MLC By Election 2026
बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 12, 2026 at 1:16 PM IST

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आरा: भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र, विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं. सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हो रहा है. इसको लेकर दोनों जिलों में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मतदान केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है.

उपचुनाव के लिए मतदान जारी: निर्वाचन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भोजपुर और बक्सर जिले में कुल 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें भोजपुर जिले में 14 और बक्सर जिले में 11 मतदान केंद्र शामिल हैं. भोजपुर जिले में कुल 3783 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान (ETV Bharat)

14 मई को आएंगे नतीजे: पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6,086 निर्वाचक हैं, जिनमें 2,832 पुरुष और 3,254 महिला मतदाता शामिल हैं. स्थानीय निकाय निर्वाचन होने के कारण इस चुनाव में जनप्रतिनिधि मतदाता के रूप में मतदान कर रहे हैं. निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, जबकि 14 मई को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

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भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव (ETV Bharat)

मैदान में 6 कैंडिडेट?: इस उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इनमें जनता दल (यूनाइटेड) के कन्हैया प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल के सोनू कुमार राय, निर्दलीय प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद, निरंजन कुमार राय, मनोज कुमार उपाध्याय और लालू प्रसाद यादव शामिल है.

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तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी कैंडिडेट सोनू कुमार राय (बाएं) (ETV Bharat)

कौन हैं जेडीयू-आरजेडी उम्मीदवार?: जेडीयू कैंडिडेट कन्हैया प्रसाद पूर्व एमएलसी और संदेश से जेडीयू विधायक राधाचरण साह उर्फ राधाचरण सेठ के बेटे हैं, जबकि आरजेडी प्रत्याशी सौनू कुमार राय पूर्व विधान पार्षद लालदास राय के बेटे हैं. इस उपचुनाव के नतीजे पर एनडीए और महागठबंधन के साथ राजनीतिक जानकारों की भी नजर है.

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नीतीश कुमार के साथ जेडीयू कैंडिडेट कन्हैया प्रसाद (दाएं) (ETV Bharat)

क्यों खाली हुई सीट?: भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट पूर्व एमएलसी राधाचरण साह के विधायक निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी. राधाचरण साह लगातार दो कार्यकाल तक एमएलसी रहे थे. वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने संदेश विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल कर विधायक बने. इसके बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब उपचुनाव कराया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: MLC उपचुनाव के लिए जेडीयू ने किया कैंडिडेट का ऐलान, जानें कौन हैं कन्हैया प्रसाद?

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