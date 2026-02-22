ETV Bharat / state

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव में दूसरे दिन का मतदान संपन्न, वोटरों ने बताए इस बार के मुद्दे

जहां कुछ वकीलों ने इस बार काउंसिल में नए लोगों के आने की इच्छा जाहिर की, वहीं कुछ ने स्टाइपेंड जैसे मुद्दे को भी उठाया.

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (ETV Bharat)
Published : February 22, 2026 at 5:32 PM IST

Updated : February 22, 2026 at 5:43 PM IST

नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के चुनाव में दूसरे दिन के मतदान संपन्न हुए. सोमवार को अंतिम दिन का मतदान होगा. चुनाव में 25 सदस्य पदों के लिए कुल 221 प्रत्याशी मैदान में हैं. इस बार के चुनाव में बदलाव का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी है. वकील मतदाताओं का कहना है कि अबकी बार काउंसिल में बदलाव होना चाहिए. बार काउंसिल में लंबे समय से जो लोग जमे बैठे हैं उन लोगों की जगह नए लोगों को मौका मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा, इस बार काउंसिल में ऐसे लोग चुनकर के आएं जो वास्तव में वकीलों के हित के लिए काम करना चाहते हैं. अब तक जो लोग बीसीडी में रहे हैं उन्होंने वकीलों के हित में उस तरह से काम किया नहीं किया, जिस तरह से कम होना चाहिए था एबीसीडी चुनाव में वोट डालने वाले वकील मतदाता मुकेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के चुनाव में बदलाव के लिए वोट डाला है वकीलों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी व मेडिक्लेम पॉलिसी की लिमिट बढ़ाई जाए. जो दिल्ली के वकील दिल्ली में एनरोल्ड हैं उन सभी को वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई दिल्ली में एनरोल्ड है और वह गाजियाबाद में रहता है तो वह स्कीम के लाभ से वंचित किया जाए. इसके अलावा गीता ने कहा कि उन्होंने भी बदलाव के मुद्दे पर वोट डाला है. एक महिला एडवोकेट के रूप में मैं चाहती हूं कि बीसीडी की ओर से महिला सुरक्षा के लिए काम किया जाए. महिलाओं के हित में भी कुछ योजनाएं बने और महिला वकीलों के लिए जो नई बीसीडी चुनकर के आए वह काम करे.

लोगों ने बताए इस बार के मुद्दे (ETV Bharat)

सिस्टम में आए पार्दशिता: वहीं, बीसीडी के चुनाव में सदस्य पद के प्रत्याशी मनीष यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि लंबे समय से आर्बिट्रेटर रिसीवर और अन्य तरह के जो पद हैं उनपर 20-20 साल से जिन लोगों का कब्जा है उनकी जगह नए लोगों को मौका मिले. सिस्टम में पारदर्शिता आए. पारदर्शिता के साथ वकीलों के वेलफेयर के लिए काम हो. अब तक जो भी लोग बीसीडी में थे उन्होंने बाकी लोगों के हित में बहुत ज्यादा काम नहीं किया है. हम चाहते हैं कि बीसीडी में ऐसे लोग चुनकर के आएं जो वास्तव में वकीलों के लिए काम करें न कि वह अपने हित के लिए काम करें.

युवाओं को मिले मौका: उनके अलावा बीसीडी सदस्य पद के चुनाव में प्रत्याशी एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि उनका भी मुद्दा बदलाव ही है. वह चाहते हैं कि जो लोग मठाधीश की तरह बीसीडी में चुनकर के आते रहे हैं, ऐसे लोगों को बीसीडी में मौका नहीं मिलना चाहिए. कुछ नए यंग एडवोकेट भी बीसीडी में चुनकर के आएं और नई पीढ़ी के लिए भी काम करें और जो बाकि एडवोकेट की समस्याएं हैं. जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है और जो एडवोकेट वेलफेयर वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलने का जो मामला है उसमें वकीलों के हित में लगातार काम करे.

नए वकीलों को मिले स्टाइपेंड: वहीं वकील आयशा उस्मानी ने कहा कि उनका बीसीडी के चुनाव में मुद्दा नए वकीलों को स्टाइपेंड मिलने का है. नए वकीलों को स्टाइपेंड नहीं मिलता, यह सही नहीं. कम से कम स्टाइपेंड मिलना ही चाहिए, ताकि उनका आने जाने का किराया तो निकले. अगर संभव हो तो 10 हजार तक स्टाइपेंड दिया ही जाए जिससे उन्हें थोड़ी सहूलियत हो.

