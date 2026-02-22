ETV Bharat / state

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव में दूसरे दिन का मतदान संपन्न, वोटरों ने बताए इस बार के मुद्दे

नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के चुनाव में दूसरे दिन के मतदान संपन्न हुए. सोमवार को अंतिम दिन का मतदान होगा. चुनाव में 25 सदस्य पदों के लिए कुल 221 प्रत्याशी मैदान में हैं. इस बार के चुनाव में बदलाव का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी है. वकील मतदाताओं का कहना है कि अबकी बार काउंसिल में बदलाव होना चाहिए. बार काउंसिल में लंबे समय से जो लोग जमे बैठे हैं उन लोगों की जगह नए लोगों को मौका मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा, इस बार काउंसिल में ऐसे लोग चुनकर के आएं जो वास्तव में वकीलों के हित के लिए काम करना चाहते हैं. अब तक जो लोग बीसीडी में रहे हैं उन्होंने वकीलों के हित में उस तरह से काम किया नहीं किया, जिस तरह से कम होना चाहिए था एबीसीडी चुनाव में वोट डालने वाले वकील मतदाता मुकेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के चुनाव में बदलाव के लिए वोट डाला है वकीलों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी व मेडिक्लेम पॉलिसी की लिमिट बढ़ाई जाए. जो दिल्ली के वकील दिल्ली में एनरोल्ड हैं उन सभी को वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई दिल्ली में एनरोल्ड है और वह गाजियाबाद में रहता है तो वह स्कीम के लाभ से वंचित किया जाए. इसके अलावा गीता ने कहा कि उन्होंने भी बदलाव के मुद्दे पर वोट डाला है. एक महिला एडवोकेट के रूप में मैं चाहती हूं कि बीसीडी की ओर से महिला सुरक्षा के लिए काम किया जाए. महिलाओं के हित में भी कुछ योजनाएं बने और महिला वकीलों के लिए जो नई बीसीडी चुनकर के आए वह काम करे.

लोगों ने बताए इस बार के मुद्दे (ETV Bharat)

सिस्टम में आए पार्दशिता: वहीं, बीसीडी के चुनाव में सदस्य पद के प्रत्याशी मनीष यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि लंबे समय से आर्बिट्रेटर रिसीवर और अन्य तरह के जो पद हैं उनपर 20-20 साल से जिन लोगों का कब्जा है उनकी जगह नए लोगों को मौका मिले. सिस्टम में पारदर्शिता आए. पारदर्शिता के साथ वकीलों के वेलफेयर के लिए काम हो. अब तक जो भी लोग बीसीडी में थे उन्होंने बाकी लोगों के हित में बहुत ज्यादा काम नहीं किया है. हम चाहते हैं कि बीसीडी में ऐसे लोग चुनकर के आएं जो वास्तव में वकीलों के लिए काम करें न कि वह अपने हित के लिए काम करें.