दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन चुनाव में मतदान संपन्न, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इस बार का मुद्दा

डीएमए चुनाव के लिए रविवार शाम पांच बजे मतदान संपन्न हो गया. इस दौरान डॉक्टरों से बातचीत कर मुद्दा जाना गया. पढ़ें खबर..

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन चुनाव 2026
दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन चुनाव 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 8, 2026 at 6:50 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में डॉक्टरों की सबसे पुरानी संस्था दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) के चुनाव में मतदान संपन्न हुआ. इसके लिए सुबह 9 से शाम 5 तक मतदान किया गया. इसके बाद 6 बजे से मतगणना शुरू की गई. इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है. डीएमए चुनाव में अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष पदों के लिए मतदान हो रहा है. इस बार दिल्ली मेडिकल काउंसिल की मौजूदा कार्यकारिणी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद डीएमए में डॉक्टरों के दो अलग-अलग ग्रुप बन गए हैं जिसकी वजह से इस बार चुनाव कराने की जरूरत पड़ी है.

चुनाव दो पैनल के बीच हो रहा है. एक पैनल डॉ. राजीव सूद का है और दूसरा पैनल डॉ. एसके पोद्दार का. डॉ. राजीव सूद के पैनल से अध्यक्ष पद के लिए डॉ. राजीव सूरत, जबकि डॉ. दीप माला लालचंदानी और डॉ. जीएस ग्रेवाल उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं. वहीं डॉ. एसके पोद्दार पैनल की ओर से अध्यक्ष के पद पर वह खुद और डॉ जगदीप चुघ उपाध्यक्ष, डॉ. पूनम गोयल उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं.

डीएमए चुनाव 2026 पर बातचीत (ETV Bharat)

वर्ष 2027-28 के लिए हो रहा चुनाव: डॉ. अश्वनी डालमिया ने बताया कि 11:00 बजे तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. करीब 4 साल बाद चुनाव में मतदान की जरूरत पड़ी है. इससे पहले वर्ष 2021 में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव हुआ था जिसमें मतदान कराना पड़ा था. उसमें मुझे अध्यक्ष पद पर जीत मिली थी, जबकि डॉ. प्रकाश लाल चन्दानी को हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद कई बार सर्वसम्मति से बिना चुनाव के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुने जाते रहे. वर्ष 2025-26 के लिए डॉक्टर गिरीश त्यागी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था, वहीं 2026-27 के लिए डॉक्टर नीलम लेखी को भी निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था. यह चुनाव वर्ष 2027-28 के लिए यह हो रहा है.

यह हैं मुद्दे: डीएमए के लिए वोट डालने वाले डॉ. विभू आनंद ने कहा कि मैंने करप्शन के मुद्दे पर और डॉक्टरों की आवाज को उनके अधिकार के लिए मुखर तरीके से उठाने वाले योग्य उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है. इस चुनाव में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है. इसके अलावा डॉक्टरों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है और जो डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज में परेशानी होती है उन मुद्दों के लिए लड़ने वाली डीएमए की टीम हमें चाहिए. उनके अलावा डॉ. प्रदीप सूरी ने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ होने वाली हिंसा, अस्पतालों व नर्सिंग होम खोलने के लिए जो फायर एनओसी की समस्या हमारा मुद्दा है.

दिल्ली मेडिकल इलेक्शन की भूमिका: बता दें कि, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1914 में हुई थी. देश में यह डॉक्टरों की सबसे पुरानी संस्था है, जो डॉक्टर हितों के लिए काम करती है. डीएमए की ओर से एक मेंबर को दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी नॉमिनेट किया जाता है, इसलिए दिल्ली मेडिकल इलेक्शन की भूमिका डॉक्टरों की संस्थाओं में अहम होती है.

