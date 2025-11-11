ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव: वोटिंग की प्रक्रिया शुरू, मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे वोटर

मतदान केंद्र पर मौजूद लोग ( ईटीवी भारत )

पूर्वी सिंहभूमः घाटशिला विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर आज मतदान सुबह 7:00 से शुरू हुआ. इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है. एक महिला समेत कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं. आज उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा. सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनाव आयोग ने जगह-जगह पर उड़न दस्ता टीम को तैनात किया है, साथ ही साथ QRT टीम को भी लगाया गया है. घाटशिला विधानसभा में कुल 300 बूथ बनाए गए हैं, सभी बूथ पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. सभी बूथ पर दिव्यांग वोटरों के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है. चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो इसके लिए आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बल की नियुक्ति की है.