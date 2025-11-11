घाटशिला उपचुनाव: वोटिंग की प्रक्रिया शुरू, मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे वोटर
घाटशिला उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
Published : November 11, 2025 at 7:20 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 7:28 AM IST
पूर्वी सिंहभूमः घाटशिला विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर आज मतदान सुबह 7:00 से शुरू हुआ. इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है. एक महिला समेत कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं. आज उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा.
सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनाव आयोग ने जगह-जगह पर उड़न दस्ता टीम को तैनात किया है, साथ ही साथ QRT टीम को भी लगाया गया है. घाटशिला विधानसभा में कुल 300 बूथ बनाए गए हैं, सभी बूथ पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. सभी बूथ पर दिव्यांग वोटरों के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है. चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो इसके लिए आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बल की नियुक्ति की है.
इस बार के उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम उम्मीदवार के रूप में शिक्षा मंत्री के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन हैं और एनडीए की तरफ से भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन है. कहा जाए तो सीधी टक्कर सोमेश चंद्र सोरेन और बाबूलाल सोरेन की बीच नजर आ रही है. हालांकि लोगों में चर्चा है कि इस बार उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा. झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और जेएलकेएम के बीच टक्कर होगी. जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने भी अपने जीत की दावा किया है.