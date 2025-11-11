ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव: वोटिंग की प्रक्रिया शुरू, मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे वोटर

घाटशिला उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

Voting begins for the Ghatsila by election
मतदान केंद्र पर मौजूद लोग (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 7:20 AM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 7:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्वी सिंहभूमः घाटशिला विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर आज मतदान सुबह 7:00 से शुरू हुआ. इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है. एक महिला समेत कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं. आज उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा.

सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनाव आयोग ने जगह-जगह पर उड़न दस्ता टीम को तैनात किया है, साथ ही साथ QRT टीम को भी लगाया गया है. घाटशिला विधानसभा में कुल 300 बूथ बनाए गए हैं, सभी बूथ पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. सभी बूथ पर दिव्यांग वोटरों के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है. चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो इसके लिए आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बल की नियुक्ति की है.

जानकारी देते संवाददाता कनाई राम हेंब्रम (ईटीवी भारत)
बता दें कि घाटशिला विधानसभा सीट विधायक सह झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी. पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन ने भाजपा के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 22000 से अधिक वोटों से हराया था.

इस बार के उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम उम्मीदवार के रूप में शिक्षा मंत्री के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन हैं और एनडीए की तरफ से भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन है. कहा जाए तो सीधी टक्कर सोमेश चंद्र सोरेन और बाबूलाल सोरेन की बीच नजर आ रही है. हालांकि लोगों में चर्चा है कि इस बार उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा. झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और जेएलकेएम के बीच टक्कर होगी. जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने भी अपने जीत की दावा किया है.



Last Updated : November 11, 2025 at 7:28 AM IST

TAGGED:

VOTING BEGINS
VOTING BEGINS FOR THE GHATSILA
घाटशिला उपचुनाव
घाटशिला उपचुनाव की वोटिंग
GHATSILA BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.