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हिमाचल की इन पंचायतों में प्रधान और उपप्रधान के लिए नहीं डाले जाएंगे वोट, जाने इसके पीछे की वजह

शिमला: हिमाचल में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां अब अपने चरम पर पहुंच गई हैं. चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद गांव-गांव में लोकतंत्र का रंग और गहरा हो गया है. कहीं चौपालों में रणनीतियां बन रही हैं, तो कहीं खेतों की मेड़ों पर उम्मीदवार हाथ जोड़कर समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं. सुबह की चाय से लेकर देर रात तक गांवों में चुनावी चर्चाओं का दौर लगातार जारी है. प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशी अब प्रचार के अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंक चुके हैं. खासकर 26 मई को मतदान वाली पंचायतों में प्रचार थमने से पहले उम्मीदवार घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को साधने में जुटे हैं.

इसी चुनावी हलचल के बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है. प्रदेश की 131 पंचायतों में चुनावी मुकाबला बनने से पहले ही तस्वीर साफ हो गई और यहां पंचायत सदस्य से लेकर प्रधान तक के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए. यानी इन पंचायतों में अब न मतदान होगा, न ही मतदान दलों की तैनाती की जरूरत पड़ेगी. लोकतंत्र के इस अनोखे रंग ने कई इलाकों में चुनावी प्रतिस्पर्धा की जगह आपसी सहमति और सामाजिक एकजुटता की मिसाल पेश की है.

सबसे खास बात यह है कि निर्विरोध चुनी गई इन पंचायतों पर अब सरकार की ओर से विकास की सौगात भी बरसेगी. प्रत्येक पंचायत को 25-25 लाख रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी. ऐसे में जहां कई पंचायतों में चुनावी शोर चरम पर है, वहीं 131 पंचायतों में बिना मतदान के ही विकास की नई उम्मीदों ने दस्तक दे दी है.

शिमला जिला में सबसे अधिक पंचायतें निर्विरोध

हिमाचल में कुल 131 पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई हैं. इसमें शिमला जिला में सबसे अधिक 42 पंचायतों में बिना मुकाबले के ही जनप्रतिनिधियों को चुन लिया है. इसी तरह से सिरमौर में 22, किन्नौर 18, मंडी 17, सोलन 13, ऊना 5, लाहौल स्पीति 5, कुल्लू 5, कांगड़ा 2, बिलासपुर 1 और चंबा में 1 पंचायत को निर्विरोध चुना गया है.