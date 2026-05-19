हिमाचल की इन पंचायतों में प्रधान और उपप्रधान के लिए नहीं डाले जाएंगे वोट, जाने इसके पीछे की वजह
हिमाचल प्रदेश में इस बार प्रधान के 3,754 और उपप्रधान के 3,754 पदों के लिए पंचायत चुनाव होने हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 10:28 PM IST
शिमला: हिमाचल में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां अब अपने चरम पर पहुंच गई हैं. चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद गांव-गांव में लोकतंत्र का रंग और गहरा हो गया है. कहीं चौपालों में रणनीतियां बन रही हैं, तो कहीं खेतों की मेड़ों पर उम्मीदवार हाथ जोड़कर समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं. सुबह की चाय से लेकर देर रात तक गांवों में चुनावी चर्चाओं का दौर लगातार जारी है. प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशी अब प्रचार के अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंक चुके हैं. खासकर 26 मई को मतदान वाली पंचायतों में प्रचार थमने से पहले उम्मीदवार घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को साधने में जुटे हैं.
इसी चुनावी हलचल के बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है. प्रदेश की 131 पंचायतों में चुनावी मुकाबला बनने से पहले ही तस्वीर साफ हो गई और यहां पंचायत सदस्य से लेकर प्रधान तक के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए. यानी इन पंचायतों में अब न मतदान होगा, न ही मतदान दलों की तैनाती की जरूरत पड़ेगी. लोकतंत्र के इस अनोखे रंग ने कई इलाकों में चुनावी प्रतिस्पर्धा की जगह आपसी सहमति और सामाजिक एकजुटता की मिसाल पेश की है.
सबसे खास बात यह है कि निर्विरोध चुनी गई इन पंचायतों पर अब सरकार की ओर से विकास की सौगात भी बरसेगी. प्रत्येक पंचायत को 25-25 लाख रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी. ऐसे में जहां कई पंचायतों में चुनावी शोर चरम पर है, वहीं 131 पंचायतों में बिना मतदान के ही विकास की नई उम्मीदों ने दस्तक दे दी है.
शिमला जिला में सबसे अधिक पंचायतें निर्विरोध
हिमाचल में कुल 131 पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई हैं. इसमें शिमला जिला में सबसे अधिक 42 पंचायतों में बिना मुकाबले के ही जनप्रतिनिधियों को चुन लिया है. इसी तरह से सिरमौर में 22, किन्नौर 18, मंडी 17, सोलन 13, ऊना 5, लाहौल स्पीति 5, कुल्लू 5, कांगड़ा 2, बिलासपुर 1 और चंबा में 1 पंचायत को निर्विरोध चुना गया है.
पंचायतों पर बरसेगा 32.75 करोड़
पहाड़ों की राजनीति में पंचायतें हमेशा लोकतंत्र की पहली पाठशाला मानी जाती रही हैं, लेकिन अब हिमाचल की पंचायतें विकास और सामाजिक एकता का नया मॉडल बनने जा रही हैं. गांवों में चुनावी टकराव, गुटबाजी और लंबे चुनावी खर्च के बीच अगर कोई पंचायत आपसी सहमति से निर्विरोध प्रतिनिधि चुनती है तो इन्हें बड़ा इनाम भी मिलता है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने प्रदेश की निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है. सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद अब प्रदेश की 131 पंचायतों को कुल 32.75 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी, जिसे गांवों के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा.
प्रदेश में 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों की सरगर्मियों के बीच लोकतंत्र का एक दिलचस्प और शांत चेहरा भी सामने आया है. मतदान से पहले ही 10,854 उम्मीदवारों ने बिना मुकाबले के ही जीत दर्ज कर की है. इसमें
सबसे अधिक 10,307 पंचायत वार्ड सदस्य बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के चुने गए हैं. इसके अलावा 286 उपप्रधान, 176 प्रधान और 85 पंचायत समिति सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.
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