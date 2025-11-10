ETV Bharat / state

बिहार में नतीजों से पहले 'फूलों के हार' की एडवांस बुकिंग, धुआंधार जश्न की तैयारी

बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम में फूल निभाने वाले हैं बड़ी भूमिका, बढ़े डिमांड से फूल विक्रेता खुश

फूल बाजार में बढ़ी रौनक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025 at 5:20 PM IST

4 Min Read
मुज़फ्फरपुर: विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को और परिणाम 14 नवंबर को आने हैं लेकिन मतगणना के पहले ही राजनेताओं ने अपनी जीत तय कर रखी है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जीतने के बाद जो फूल मालाएं विजयी प्रत्याशियों को पहनाए जाते हैं उसकी प्री-बुकिंग कर ली गई है. जिससे फूल बाजारों में भारी तेजी और रौनक देखी जा रही है.

मुज़फ्फरपुर के फूल बाजार में बढ़ी रौनक :मुज़फ्फरपुर के फूल बाजार इन दिनों रंग-बिरंगी मालाओं और गुलदस्तों से महक रहा है. जैसे जैसे मतगणना की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की जीत की उम्मीद में समर्थकों ने फूलों की बुकिंग तेज कर दी है. खासतौर पर गेंदा की मालाओं की मांग इतनी बढ़ गई है कि शहर के प्रमुख फूल विक्रेताओं ने कोलकाता से विशेष ट्रकों में गेंदा मंगवाया है.

फूल मालाओं को लेकर बाजार में भारी उत्साह : फूल व्यापारी बताते हैं कि इस बार माला को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है. गरीबनाथ मंदिर रोड और इमलीचट्टी के विक्रेता कोलकाता से सीधे फूल मंगवा रहे हैं, ताकि ताज़ा और बेहतर क्वालिटी की माला तैयार की जा सके. शहर में अघोरिया बाजार के कोल्ड स्टोर में गेंदा का बड़ा स्टॉक रखा गया है, ताकि मतगणना के दिन फूल ताज़ा रहें. 13 नवंबर से माला बनाने वाले कारीगरों का काम शुरू हो जाएगा और रातभर मालाएं तैयार होती रहेंगी.

पिछले कई सालों की तुलना में डिमांड ज्यादा : फूल व्यापारी पप्पू कुमार बताते हैं, “इस बार गेंदा की मांग पिछले सालों से कई गुना ज्यादा है. एक माला की कीमत 20 से 50 रुपए तक है. कुछ नेताओं के समर्थक पहले से ही 100-200 माला का ऑर्डर दे रहे है.वहीं, फूल विक्रेता राजू कुमार ने बताया, “इस बार गेंदा के साथ रजनीगंधा और गुलाब की भी अच्छी मांग है. 14 तारीख को मतगणना है, और ऑर्डर इतने मिल रहे हैं कि अभी से ही गुलदस्ते तैयार किए जा रहे हैं. एक गुलदस्ता 500 रुपए से शुरू है. पूरे फूल बाजार में इस बार लगभग 10 लाख रुपये का कारोबार होने का अनुमान है.”

मतगणना के दिन फूल बाजार का सबसे बड़ा बिज़नेस डे’: चुनाव नतीजों के दिन, हर उम्मीदवार के कार्यालय और घर पर फूलों का जमावड़ा रहता है. समर्थक गाड़ियों में लदे गुलदस्ते, बड़ी-बड़ी मालाएं और फूलों की थालियां लेकर पहुंचते हैं. जीत की घोषणा के पल से लेकर शहर में विजय जुलूस तक, नेताओं के कंधों और गाड़ियों पर यही मालाएं लटकती नजर आती हैं. इस वजह से फूल कारोबारियों के लिए मतगणना का दिन ‘वर्ष का सबसे बड़ा बिज़नेस डे’ बन जाता है.

लगातार मिल रहे नए ऑर्डर: फूल कारोबारी विकास कुमार बताते हैं, “फूल की माला और गुलदस्ता का ऑर्डर कई जगहों से मिला है. आज ही हमें 7 नए ऑर्डर मिले हैं. उम्मीदवारों के समर्थक खुद आकर बुकिंग दे रहे हैं. स्टॉक पूरा कर लिया गया है, ताकि आखिरी समय में कोई कमी न हो.''

लोकतंत्र के उत्सव का फूल बनेंगे गवाह : चुनाव परिणामों के प्रति उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई समर्थक अपने नेता की जीत को निश्चित मानकर पहले से ही विजय जुलूस में इस्तेमाल होने वाली मालाएं आरक्षित कर रहे हैं. जैसे-जैसे 14 नवंबर नजदीक आ रहा है, फूल बाजार की रौनक और बढ़ती जा रही है. हर दुकान पर रौनक है, कारीगर रात-दिन काम करेंगे और फूलों की महक इस बात की गवाह बनेगी. इससे यह बात साबित हो रहा है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में फूल भी अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

