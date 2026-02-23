ETV Bharat / state

शहर की सरकार बनाने के लिए उत्साहित दिख रहे मतदाता, दिव्यांग मतदाताओं ने भी उत्साह के साथ किया वोट

रांची: राजधानी सहित झारखंड के 48 नगर निकाय क्षेत्र में सोमवार को मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को वोट करने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कई व्यवस्थाएं की गई है. इसके बावजूद सबसे ज्यादा दिक्कत उन मतदाताओं को हो रही है, जिनका मतदान केंद्र पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव के समय के मतदान केंद्र से बदल गया है. वैसे मतदाता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

रांची नगर निगम से अच्छी खबर यह है कि पिछले निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत से भी कम मतदान वाले रांची शहर के कई मतदान केंद्रों के बाहर महिला-पुरुष मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं. जो लोकतंत्र के लिए शुभ संदेश है. इसको लेकर ईटीवी भारत संवाददाता उपेंद्र कुमार ने रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 35 के मतदान केंद्र 9, 10 और 11 का जायजा लिया. इलाके में वोटरों की लंबी कतारें दिखीं. अपने-अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

