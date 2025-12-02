झारखंड में 1.61 करोड़ वोटर्स का पैतृक मैपिंग कम्पलीट, 12 लाख ‘अब्सेंट-शिफ्टेड’ वोटर चिन्हित
झारखंड में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर से पहले 1 करोड़ 61 लाख वोटर्स की पैतृक मैपिंग पूरी कर ली गई है.
Published : December 2, 2025 at 4:35 PM IST
रांची: झारखंड में मतदाता सूची का पैतृक मैपिंग कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के कुल 1 करोड़ 61 लाख 55 हजार 740 मतदाताओं का विगत एसआईआर की मतदाता सूची से सफलतापूर्वक मैपिंग कर ली गई है. साथ ही लगभग 12 लाख मतदाताओं को ‘अब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लिकेट’ श्रेणी में चिन्हित किया गया है. उन्होंने कहा कि शेष मतदाताओं की पैतृक मैपिंग और अन्य प्रक्रियाएं भी तेजी से चल रही हैं.
इन दो वेबसाइट पर जानकारी करें अपडेट
मंगलवार को निर्वाचन सदन में के रवि कुमार ने उन विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां मैपिंग का काम अपेक्षाकृत धीमा है. सीईओ ने अधिकारियों से कहा कि हर योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित किया जाए और पैतृक मैपिंग पूरी तरह पारदर्शी हो. उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से आए मतदाताओं की जानकारी https://voters.eci.gov.in पर और झारखंड के मतदाताओं की जानकारी https://ceo.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर अपडेट की जा सकती है.
बीएलओ ले सकते हैं हेल्प डेस्क से मदद
सीईओ ने निर्देश दिया कि कमजोर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को चिन्हित कर बैचवार प्रशिक्षण दिया जाए. बीएलओ अगर पुराने मतदाता विवरण खोजने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो जिला मुख्यालय के हेल्प डेस्क से मदद लें. के रवि कुमार ने कहा कि 'हर अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि आगामी एसआईआर के दौरान कोई योग्य मतदाता सूची से छूट न जाए. जितनी अधिक पैतृक मैपिंग होगी, प्रक्रिया उतनी ही आसान बनेगी'.
बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर और सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें: एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश, कहा- लापरवाही बरतने वाले पर होगी कार्रवाई
फर्जी डाक्यूमेंट्स के आधार पर यदि बनाया वोटर कार्ड तो जाना होगा जेल, चुनाव आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश
झारखंड में 'SIR' की तैयारी शुरू, 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान वोटर्स की होगी 'पैतृक मैपिंग', बीएलओ की बढ़ी जिम्मेदारी