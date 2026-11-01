ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव, दुर्ग की मतदाता सूची में गड़बड़ी पर कलेक्टर का एक्शन

दुर्ग कलेक्टर कार्यालय ( ETV BHARAT )

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर है. मतदाता सूची को फाइनल करने का काम किया जा रहा है. इस बीच दुर्ग के तीनों नगर निगम से वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी की खबर सामने आई है.भिलाई,रिसाली और भिलाई-चरोदा नगर निगम के कुल 70 वार्डों के 37,252 मतदाताओं के नाम उनके निर्धारित वार्डों के बजाय दूसरे वार्डों में दर्ज पाए गए हैं.

कलेक्टर ने लिया एक्शन, कर्मचारियों को नोटिस जारी इस मामले का खुलासा होने के बाद दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने तुरंत एक्शन लिया है. उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही माना है और संबंधित 15 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है. कलेक्टर के इस एक्शन से चुनाव ड्यूटी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप है.