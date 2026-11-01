छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव, दुर्ग की मतदाता सूची में गड़बड़ी पर कलेक्टर का एक्शन
दुर्ग की वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक्शन लिया है. कोमेंद्र सोनकर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 4:38 PM IST
दुर्ग : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर है. मतदाता सूची को फाइनल करने का काम किया जा रहा है. इस बीच दुर्ग के तीनों नगर निगम से वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी की खबर सामने आई है.भिलाई,रिसाली और भिलाई-चरोदा नगर निगम के कुल 70 वार्डों के 37,252 मतदाताओं के नाम उनके निर्धारित वार्डों के बजाय दूसरे वार्डों में दर्ज पाए गए हैं.
कलेक्टर ने लिया एक्शन, कर्मचारियों को नोटिस जारी
इस मामले का खुलासा होने के बाद दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने तुरंत एक्शन लिया है. उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही माना है और संबंधित 15 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है. कलेक्टर के इस एक्शन से चुनाव ड्यूटी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप है.
भिलाई के 42 वार्डों में गड़बड़ी
भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों में से 42 वार्डों के 11,339 मतदाताओं के नामों में गड़बड़ी मिली है. यहां एसडीएम सोनाल डेविड,सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डीकेश्वर साहू,अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरविंद शर्मा,अमरनाथ दुबे, येशा लहरे,कुलदीप गुप्ता और अरविंद शर्मा को नोटिस जारी किया गया है.
रिसाली नगर निगम के 40 वार्डों में से 12 वार्डों के 24,709 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज हैं. इस पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वासु मित्र दीवान तथा अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अखिलेश गुप्ता और सुनील दुबे को नोटिस दिया गया है.
इसी प्रकार भिलाई-चरोदा नगर निगम के 40 वार्डों में से 16 वार्डों के 1,204 मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में दर्ज हैं. इसके लिए एसडीएम प्रकाश सोनी, तहसीलदार रवि विश्वकर्मा, आलोक पसीने और प्रभाकर शुक्ला से तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है.
वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी, शिकायत सेल का गठन
निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर को हुआ था. बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. निर्वाचन संबंधी शिकायतों के तुरंत हल के लिए जिला कार्यालय के भू-अभिलेख के कमरे में शिकायत सेल तैयार किया गया है.
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लगाए थे आरोप
इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 29 अक्टूबर को मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. उन्होंने कहा था कि तीनों नगर निगमों की मतदाता सूची में गड़बड़ी है. वोटर्स के नाम को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में दर्ज किया गया है. उन्होंने दावा आपत्ति और सुधार की मियाद बढ़ाने की मांग की थी.