सवालों के बीच नगर निकाय चुनाव से नोटा मतदान से रहेगा बाहर, जानिए सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के बाबजूद क्यों हुआ ऐसा

झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव में मतदाताओं के पास नोटा विकल्प नहीं होगा. आखिर क्यों नोटा को बाहर रखा गया इस रिपोर्ट में जानिए.

Published : January 28, 2026 at 8:07 PM IST

रांची: राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है. यह चुनाव बैलेट के जरिए होगा. सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में नोटा के इस्तेमाल से मतदाताओं को वंचित होना पड़ेगा यानी चुनाव मैदान में खड़े किसी एक प्रत्याशी को चुनना आपकी मजबूरी होगी. राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि चूकि बैलेट पेपर से मतदान होना है इसलिए उसमें नोटा का प्रावधान नहीं है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार बैलेट पेपर से होने वाले मतदान में नोटा पहले भी नहीं रहा है.

नोटा को लेकर सियासत शुरू, आमने सामने बीजेपी-कांग्रेस

नगर निकाय चुनाव में नोटा का प्रावधान नहीं होने पर सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी ने इस बहाने सत्तारूढ़ दल और राज्य निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए कहा है कि पहले ईवीएम से चुनाव नहीं कराने का फैसला लेने की साजिश की गई. अब नोटा से मतदाताओं को वंचित किया जा रहा है. बीजेपी नेता दीनदयाल वर्णवाल ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों को वंचित करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है. इसके बाबजूद भाजपा समर्थित उम्मीदवार बड़ी संख्या में जीतकर आयेंगे. इधर, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा हर वक्त सवाल खड़ा करती है. लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है और जब दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है तो नोटा की कोई आवश्यकता नहीं है.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के साथ अन्य लोगों के बयान (ETV Bharat)

23 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने किया था नोटा का प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2013 को देश में होनेवाले चुनाव में नोटा के इस्तेमाल का आदेश दिया था. इसके तहत नोटा के उपयोग के माध्यम से, कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है, "हम चुनाव आयोग को मतपत्र/ईवीएम में आवश्यक प्रावधान प्रदान करने का निर्देश देते हैं और एक अन्य बटन जिसे 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (नोटा) कहा जा सकता है, ताकि ईवीएम में मतदाता उपलब्ध हो सकें, पोलिंग बूथ और चुनाव मैदान में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करते हैं, गोपनीयता के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने के अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होते हैं."

कानूनविद सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों में इसका प्रावधान करने का निर्देश दिया है. उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि यह निर्णय नियम के विपरीत है, बैलेट पेपर में एक चिन्ह क्रास का रखने का प्रावधान है और ईवीएम में बटन का, जो 2013 के सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से वर्णित है.

शहरी नगर निकाय क्षेत्र जहां होंगे चुनाव

  • नगर निगम-रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो
  • नगर परिषद-गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम
  • नगर पंचायत-बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया


संपादक की पसंद

