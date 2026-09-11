अजमेर-भीलवाड़ा निकाय चुनाव: अजमेर में 80 वार्डों में 360 प्रत्याशी, भीलवाड़ा की 9 पालिकाओं में 843 उम्मीदवारों का भविष्य EVM में कैद
निकाय चुनावों के लिए लोगों में उत्साह है. बूथों पर सुबह मतदाताओं की लंबी कतार लगी. दोपहर में थोड़ी सुनसान रही.
Published : September 11, 2026 at 3:34 PM IST
अजमेर/ भीलवाड़ा: नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अजमेर संभाग के दो बड़े जिलों अजमेर और भीलवाड़ा में शुक्रवार को मतदान उत्साह के साथ जारी है.अजमेर में नगर निगम, किशनगढ़ और पुष्कर के 165 वार्डों के लिए 4.90 लाख वोटर वोट डाल रहे हैं. अजमेर निगम के 80 वार्डों में 360 प्रत्याशी मैदान में हैं, 4.38 लाख वोटर फैसला करेंगे. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता भदेल, सांसद भागीरथ चौधरी ने वोट डाला. अजमेर में स्थानीय निकाय में 36 साल से सूखा झेल रही कांग्रेस नगर निगम बोर्ड बनाने के लिए जूझ रही है. किन्नर गुरु सलोनी बाई ने भी वोट डाला. उधर, भीलवाड़ा जिले की 9 नगर पालिकाओं शाहपुरा, गुलाबपुरा, आसींद, गंगापुर, बिजोलिया, जहाजपुर, मांडलगढ़, हमीरगढ़ और बनेड़ा के 230 वार्डों में 1,34,805 वोटर 843 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं. दोनों जिलों में सुबह धीमी रही वोटिंग ने 10 बजे बाद रफ्तार पकड़ी.
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष एवं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी और अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने मतदान किया है. चुनाव में देवनानी और भदेल की प्रतिष्ठा दांव पर है. वार्ड 12 से शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी की पत्नी रंजना सोनी भी मैदान में हैं. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ में मतदान किया. कैबिनेट मंत्री और पुष्कर से विधायक सुरेश सिंह रावत का खुद का वोट पुष्कर निकाय क्षेत्र में नहीं है, हालांकि वे लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं. अजमेर में 36 साल से भाजपा का बोर्ड बनता आ रहा है.
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बोर्ड बनाने के लिए जूझ रही कांग्रेस: अजमेर में पूर्व विधायक एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल की भी चुनाव में कड़ी परीक्षा है. डॉ. जयपाल ने मतदान कर लिया है. वहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में अजमेर उत्तर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता और अजमेर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं द्रौपदी कोली ने भी मतदान किया है. कांग्रेस के प्रचार-प्रसार में सक्रिय रहे आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का अजमेर शहर में वोट नहीं है, लेकिन वे अजमेर में कांग्रेस के 36 बरस के सूखे को खत्म करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. किशनगढ़ में कांग्रेस के विधायक विकास चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है. किशनगढ़ में वर्तमान में नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड है.
मतदान को लेकर लोगों में उत्साह: मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह है. लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने बूथ केंद्र पहुंचे. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं. प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस का कड़ा पहरा है. बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उन्हें घर से मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने की व्यवस्था भी प्रशासन ने की है.
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कित्ररों ने किया मतदान: अजमेर में किन्नरों की सबसे बड़ी गद्दी है. सलोनी बाई किन्नरों की गुरु हैं. सलोनी बाई ने अपने चेलों के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया. साथ ही सभी को मतदान करने का संदेश भी दिया.
भीलवाड़ा जिले में नौ निकायों में चुनाव: स्थानीय निकायों के लिए जिले में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, दिन चढ़ने के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है. दूसरे चरण में शाहपुरा, गुलाबपुरा, आसींद, गंगापुर, बिजोलिया, जहाजपुर, मांडलगढ़, हमीरगढ़ और बनेड़ा में वोट डाले जा रहे हैं. सभी केंद्रों पर पुलिस तैनात है, मतदाता उत्साह से वोट डाल रहे हैं. शाम 6 बजे तक मतदान होगा, 14 सितंबर को मतगणना होगी.
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पहली बार मतदान करने वालों में उत्साह: भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा नगर पालिका में पहली बार मतदान करने वाली अदिति राठौर ने कहा कि आज पहली बार मतदान किया. शहर के विकास, कॉलोनी की ग्रोथ के साथ पूरा कस्बा विकसित होना चाहिए. इस सोच के साथ वोट किया है. देश में राजनीति में युवा आ रहे हैं. यह भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है.