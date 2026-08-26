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निकाय चुनाव 2026 : बाड़मेर में राखी और मिठाई के डिब्बे करेंगे मतदाता को जागरूक

बाड़मेर: जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव में आधिकाधिक मतदान की मंशा से मतदाता जागरूकता अभियान को त्योहारों से जोड़ा है. स्वीप प्रकोष्ठ और जोधपुर मिष्ठान भंडार के संयुक्त तत्वावधान में रक्षाबंधन एवं कजली तीज पर मिठाई के डिब्बों के जरिए घर-घर तक मतदान का संदेश पहुंचाया जाएगा. मिठाई के डिब्बों पर स्टिकर चिपकाकर घर-घर मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने वाले संदेश लिखे गए. अभियान का उद्देश्य पर्व की खुशियों के साथ आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करना है. जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने मतदाता जागरूकता आधारित राखी का विमोचन कर सशक्त लोकतंत्र का संदेश दिया.

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णसिंह महेचा ने बताया कि इस पहल के तहत त्योहारों के दौरान घर-घर पहुंचने वाले मिठाई के डिब्बों पर लगे स्टिकर के जरिए मतदाताओं को मतदान के महत्व, मताधिकार का सही उपयोग और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया जाएगा. जोधपुर मिष्ठान भंडार के कमल सिंहल ने बताया कि रक्षाबंधन एवं कजली तीज पर काफी मात्रा में मिठाई खरीदी जाती है. ऐसे में घर-घर मतदाता जागरूकता का संदेश पहुंचाने के लिए मिठाई के डिब्बों पर स्टीकर चस्पा करते हुए आमजन से निकाय चुनाव के दौरान 9 सितंबर को मतदान करने का अनुरोध किया जा रहा है.