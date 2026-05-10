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सोनीपत नगर निगम चुनाव में मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह, नगर सरकार चुनने के लिए सुबह से मतदान केंदों पर लंबी कतारें

नगर सरकार चुनने के लिए सोनीपत में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह दिखा.

Nagar Nigam Elections in Sonipat
सोनीपत में नगर निगम चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 10, 2026 at 5:54 PM IST

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सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत नगर निगम का चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण रहा. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें देखी गई. 'शहर की सरकार' को चुनने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा. शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी बूथों के अलावा शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए थे.

दावा '13 मई को कांग्रेस जीत कर आएगी': सोनीपत में पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार और कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार कमल दीवान ने परिवार सहित मतदान किया. मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने अपनी जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि "सोनीपत में विजेपी का मेयर के कार्यकाल में शहर में कोई विकास नहीं हुआ है. बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी शहर को विकास में पीछे धकेल दिया गया है. बीजेपी अहंकार की भाषा बोलती है और 13 मई को कांग्रेस जीत कर आएगी और बीजेपी के अहंकार को तोड़ेगी."

सोनीपत नगर निगम चुनाव में मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह (ETV Bharat)

'कांग्रेस का एक तरफा माहौल है': वहीं पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि "कांग्रेस का एक तरफा माहौल है और शहर के विकस के लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाएगी." उन्होंने आम जनता से मतदान करने की अपील भी की.

कांग्रेस पर दुष्रचार का आरोपः पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन और मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने परिवार संग मतदान किया. भाजपा की ओर से मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने नागरिकों से परिवार के साथ बढ़चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि "लोकतंत्र में अपने अधिकार कार उपयोग करें." राजीव जैन ने आगे कहा कि "मैंने पहले भी विकास किया है, मेयर बनने के बाद आगे भी विकास करेंगे." उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग बीजेपी का पटका पहनकर दुष्रचार कर रहे हैं.

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