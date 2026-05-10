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सोनीपत नगर निगम चुनाव में मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह, नगर सरकार चुनने के लिए सुबह से मतदान केंदों पर लंबी कतारें

सोनीपत में नगर निगम चुनाव ( ETV Bharat )