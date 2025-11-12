ETV Bharat / state

घाटशिला में नहीं टूटा वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड, हर चुनाव में बढ़ा है वोट, महिलाओं ने दिखाया जबरदस्त उत्साह

रांचीः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में ओवरऑल 74.63 प्रतिशत वोटिंग हुई है, जो साल 2024 के विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब डेढ़ फीसदी कम है. साल 2024 में कुल 76.19 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. अभी पोस्टल-बैलेट के मतों की गिनती होनी बाकी है. हालांकि इससे प्रतिशत में बेहद मामूली फर्क पड़ेगा. सबसे रोचक बात यह है कि घाटशिला में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर वोटिंग की है. कुल 1,25,114 पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले हैं. इनका वोट प्रतिशत 73.70 रहा. इसकी तुलना में 1,31,235 महिलाओं ने वोटिंग की. महिलाओं का वोट प्रतिशत 75.52 प्रतिशत रहा है.

घाटशिला में बदलता रहा है जीत का समीकरण

घाटशिला का चुनावी समीकरण चुनाव दर चुनाव बदलता रहा है. इस सीट पर कभी भी लंबे समय तक किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है. साल 2024 के चुनाव में झामुमो के रामदास सोरेन विजयी रहे थे. उन्होंने वर्तमान भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को हराया था. 2019 में भी झामुमो के रामदास सोरेन की जीत हुई थी. उन्होंने भाजपा के लखन चंद्र मार्डी को हराया था. साल 2014 के मोदी लहर वाले चुनाव में पहली बार इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण टुडू की जीत हुई थी.

उन्होंने झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन को बड़े अंतर से हराया था. तब झामुमो के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं था. उस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सिंड्रेला बलमुचू तीसरे स्थान पर रहीं थी. साल 2009 के चुनाव में घाटशिला से पहली बार झामुमो के रामदास सोरेन जीते थे. उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू को महज 1192 वोट के अंतर से हराया था. वहीं राज्य बनने के बाद पहली बार साल 2005 में हुए चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू ने निर्दलीय प्रत्याशी रहे रामदास सोरेन को 16,446 वोट के अंतर से हराया था.

घाटशिला के मतदान केंद्र पर वोटरों की कतार. (फोटो-ईटीवी भारत)

घाटशिला में कैसा रहा है वोट प्रतिशत का ट्रेंड

राज्य बनने के बाद अबतक हुए 5 चुनावों के दौरान यहां का वोटिंग प्रतिशत चुनाव दर चुनाव बढ़ता रहा है. साल 2024 के चुनाव में 76.19 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. 2019 के चुनाव में घाटशिला के 70.03 वोटरों ने वोट डाले थे. साल 2014 के मोदी लहर वाले चुनाव में 69.25 प्रतिशत वोट पड़े थे. जबकि साल 2009 के चुनाव में 64 प्रतिशत और 2005 में 63.57 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. लिहाजा, आंकड़े बताते हैं कि घाटशिला में हर अगले चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ता रहा है. काबिल-ए-तारिफ बात ये है कि इसबार उपचुनाव के बावजूद लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया.

साल 2024 का चुनावी ब्योरा