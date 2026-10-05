SIR के बाद उत्तराखंड में बदला मतदाता गणित, इन विधानसभा सीटों में पड़ा सबसे ज्यादा असर

SIR के बाद उत्तराखंड में बदला मतदाता गणित, इन विधानसभा सीटों में पड़ा सबसे ज्यादा असर
SIR के बाद उत्तराखंड की कई विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई है. सबसे ज्यादा देहरादून जिले में है. रिपोर्ट- नवीन उनियाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 5, 2026 at 2:42 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर (Special Intensive Revision) की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाता सूची के आंकड़ों ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नया गणित तैयार कर दिया है. 2022 विधानसभा चुनाव के मुकाबले प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा मतदाता कम हुए हैं. विधानसभा स्तर पर सबसे ज्यादा असर देहरादून की धर्मपुर सीट पर पड़ा है. जहां 57 हजार 318 नाम कम हुए हैं. इसके के अलावा, देहरादून कैंट, ऋषिकेश, रायपुर और राजपुर रोड विधानसभा में भी मतदाता घटे हैं. मैदानी सीटों पर कमी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा है. ऐसे में इन सीटों पर बदली मतदाता संख्या पुराने चुनावी समीकरण और राजनीतिक दलों की रणनीति को प्रभावित कर सकती है.
उत्तराखंड में SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी हो चुकी है. इसके साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों का मतदाता गणित भी बदल गया है. 2022 विधानसभा चुनाव के समय उत्तराखंड में कुल 82 लाख 66 हजार 644 मतदाता दर्ज थे. अब 2026 SIR के बाद जारी अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 71 लाख 58 हजार 949 रह गई है. यानी दोनों सूचियों के बीच 11लाख 7 हजार 695 मतदाताओं की कमी है.
हालांकि 11 लाख 7 हजार को सीधे एसआईआर में काटे गए नाम नहीं माना जा सकता. यह 2022 की मतदाता सूची और 2026 की एसआईआर के बाद जारी अंतिम सूची के बीच का अंतर है. एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग चरणों में सत्यापन, नाम हटाने और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया हुई. इस तरह अंतिम सूची में 71 लाख 58 हजार 949 मतदाता हैं.
70 में से 69 सीटों पर घटे मतदाता: विधानसभावार तस्वीर देखें तो 70 में से 69 विधानसभा क्षेत्रों में 2022 के मुकाबले मतदाता संख्या कम हुई है. एकमात्र अपवाद हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट है, जहां 2022 के मुकाबले 73 मतदाता बढ़े हैं.
देहरादून जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों को देखें तो चकराता में 2,066, विकासनगर में 7,714, सहसपुर में 12 हजार 608, धर्मपुर में 57 हजार 318, रायपुर में 39 हजार 989, राजपुर रोड में 39 हजार 46, कैंट में 46 हजार 346, मसूरी में 34 हजार 113, डोईवाला में 20 हजार 240 और ऋषिकेश में 43 हजार 299 मतदाता कम हुए हैं.
धर्मपुर के बाद काशीपुर और हरिद्वार की सीटें: देहरादून के अलावा मैदानी क्षेत्रों की कई विधानसभा सीटों पर भी मतदाता संख्या में बड़ी गिरावट आई है. काशीपुर में 41 हजार 281, हरिद्वार में 39 हजार 553, रुड़की में 31 हजार 989, रानीपुर में 32 हजार 129, हल्द्वानी में 31 हजार 294 और बाजपुर में 23 हजार 17 मतदाता कम हुए हैं.
उधम सिंह नगर की तस्वीर भी महत्वपूर्ण: यहां काशीपुर के बाद किच्छा में 21 हजार 236, बाजपुर में 23 हजार 17, रुद्रपुर में 19 हजार 552, जसपुर में 17 हजार 566, खटीमा में 12 हजार 919, नानकमत्ता में 12 हजार 857, गदरपुर में 8 हजार 848 और सितारगंज में 5 हजार 200 मतदाताओं की कमी दर्ज है.
पहाड़ की सीटों पर भी बड़ा बदलाव: मतदाता संख्या में कमी सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है. पहाड़ी विधानसभा क्षेत्रों में भी कई सीटों पर हजारों मतदाता कम हुए हैं. टिहरी में 18 हजार 329, लैंसडाउन में 19 हजार 937, चौबट्टाखाल में 16 हजार 933, पौड़ी में 16 हजार 118, श्रीनगर में 14 हजार 367, द्वाराहाट में 14 हजार 16, सल्ट में 14 हजार 396, नरेंद्रनगर में 12 हजार 998 और बदरीनाथ में 13 हजार 240 मतदाता कम हुए हैं.
उत्तरकाशी की तीनों सीटों में सबसे ज्यादा कमी गंगोत्री में 11 हजार 320 की हुई है. पुरोला में 983 और यमुनोत्री में 2 हजार 583 मतदाता कम हुए. चमोली के बदरीनाथ में 13 हजार 240, थराली में 8 हजार 394 और कर्णप्रयाग में 11 हजार 643 की कमी दर्ज हुई है. रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट में 9 हजार 337 मतदाता कम हुए हैं.
2027 के चुनावी समीकरण पर असर: मतदाता सूची में आया यह बदलाव राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है. खासतौर पर धर्मपुर, कैंट, ऋषिकेश, रायपुर, राजपुर रोड, काशीपुर, हरिद्वार और रुड़की जैसी सीटों पर 30 हजार से ज्यादा मतदाताओं का अंतर सामने आया है. ऐसे में पार्टियों को 2022 के बूथवार मतदान आंकड़ों को मौजूदा मतदाता सूची से दोबारा मिलाना होगा.
हालांकि केवल मतदाताओं की संख्या घटने से यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि किसी एक राजनीतिक दल को सीधा फायदा या नुकसान हुआ है. लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट कहते हैं कि,
भाजपा ने निर्वाचन आयोग की मदद से चुनाव में गड़बड़ी की पूरी कोशिश की है और अपनी इस पहली कोशिश में भाजपा सफल भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आगामी चुनाव में सरकार बना कर दिखाएगी.
-अमरेंद्र बिष्ट, कांग्रेस प्रवक्ता, उत्तराखंड-
एसआईआर के बाद बदली मतदाता सूची ने 2027 चुनाव से पहले एक नया चुनावी डेटा सेट जरूर तैयार कर दिया है. अब इसी बदले हुए मतदाता गणित के आधार पर राजनीतिक दल अपनी बूथ स्तर की रणनीति को नए सिरे से तैयार करेंगे. हालांकि, कांग्रेस के आरोप के बीच भाजपा ने निर्वाचन आयोग का बचाव करते हुए कहा है कि,
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सूची में मतदाताओं के नाम काटकर जो बदलाव किया है, वह बिल्कुल सही है. यह बदलाव चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी करने के लिए किया गया है और फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बावजूद भी मतदाता सूची में जगह बनाने वालों के नाम काटे गए हैं. इतना ही नहीं, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों के भी मतदाता सूची से नाम काटे गए हैं. इसलिए निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह साफ सुथरी रही है.
-मनवीर चौहान, भाजपा मीडिया प्रभारी, उत्तराखंड
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