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SIR के बाद उत्तराखंड में बदला मतदाता गणित, इन विधानसभा सीटों में पड़ा सबसे ज्यादा असर

SIR के बाद उत्तराखंड में बदला मतदाता गणित ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर (Special Intensive Revision) की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाता सूची के आंकड़ों ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नया गणित तैयार कर दिया है. 2022 विधानसभा चुनाव के मुकाबले प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा मतदाता कम हुए हैं. विधानसभा स्तर पर सबसे ज्यादा असर देहरादून की धर्मपुर सीट पर पड़ा है. जहां 57 हजार 318 नाम कम हुए हैं. इसके के अलावा, देहरादून कैंट, ऋषिकेश, रायपुर और राजपुर रोड विधानसभा में भी मतदाता घटे हैं. मैदानी सीटों पर कमी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा है. ऐसे में इन सीटों पर बदली मतदाता संख्या पुराने चुनावी समीकरण और राजनीतिक दलों की रणनीति को प्रभावित कर सकती है.