धनबाद में करीब 75 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग पूरी, 5 अगस्त को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची
धनबाद में एसआईआर के तहत मतदाताओं की मैपिंग हो रही है. करीब 75 फीसदी मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है.
Published : June 24, 2026 at 7:20 PM IST
धनबाद: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने का काम तेजी से चल रहा है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिले के लगभग 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है. वहीं जिन मतदाताओं का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उनसे बीएलओ के माध्यम से जल्द प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की गई है.
बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उपायुक्त ने बताया कि जिले के कुल 21 लाख 15 हजार 997 मतदाताओं में से 15 लाख 81 हजार 364 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जो कुल मतदाताओं का 74.73 प्रतिशत है. विधानसभावार देखें तो टुंडी में सबसे अधिक 85.79 प्रतिशत, निरसा में 85.04 प्रतिशत, सिंदरी में 83.34 प्रतिशत, बाघमारा में 80.46 प्रतिशत, झरिया में 63.64 प्रतिशत और धनबाद विधानसभा में 56.67 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है.
उपायुक्त ने बताया कि अब भी 5 लाख 34 हजार से अधिक मतदाताओं की मैपिंग बाकी है. वहीं करीब 3.73 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां सामने आई हैं, जिनका सत्यापन किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो, इसके लिए सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि जो मतदाता गणना प्रपत्र जमा करेंगे, उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. हालांकि, जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया है या जिनका रिकॉर्ड अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा डुप्लीकेट श्रेणी में है, उनका नाम बिना जांच के शामिल नहीं किया जाएगा. साथ ही किसी भी मतदाता का नाम सुनवाई का अवसर दिए बिना सूची से नहीं हटाया जाएगा. इसके अलावा प्रभावित व्यक्ति के लिए दो स्तर की अपील की व्यवस्था भी की गई है.
नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र और जन्मतिथि के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. जन्म वर्ष के आधार पर स्वयं, माता-पिता अथवा दोनों के दस्तावेज अनिवार्य होंगे. विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों के लिए भी अलग दस्तावेजी व्यवस्था तय की गई है. यदि किसी मतदाता या उसके माता-पिता का नाम पुराने मतदाता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो पहचान, जन्म, निवास, शैक्षणिक, जाति, भूमि अथवा अन्य वैध सरकारी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया जा सकेगा.
निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे. 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी. इसके बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों, बीएलओ, सुपरवाइजर, बूथ लेवल एजेंट और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. साथ ही मतदाता ceo.jharkhand.gov.in और voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, मतदान केंद्र, बीएलओ की जानकारी और मतदाता सूची से जुड़ी अन्य सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ का सहयोग करें और समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में मैपिंग कराकर मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखें.
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