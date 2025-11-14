ETV Bharat / state

हिमाचल में इन चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार, 2 जिलों में पुरुषों से अधिक महिला मतदाताओं की संख्या

हिमाचल में राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर, 2025 को जारी अधिसूचना के मुताबिक 3577 ग्राम पंचायतों में से 3548 ग्राम पंचायतों व 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई हैं. इसके अलावा बाकी बची 29 ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट अगले महीने 1 दिसंबर को जारी की जाएगी. प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव के लिए जारी ये मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. ऐसे में वोटर सूची में अपना नाम देखने को आयोग की वैबसाइट https://sechimachal.nic.in aur वोटर सारथी ऐप की हेल्प ले सकते हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की फाइनल सूची तैयार कर ली है. प्रदेश में आगामी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव के लिए अभी 55,19,709 मतदाताओं का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ है. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 27,93,161 है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 27,26,548 है. जो पुरुष मतदाताओं की संख्या से 66,613 कम है. प्रदेश में 50.60 फीसदी पुरुष मतदाताओं की तुलना में 49.40 फीसदी महिला वोटर है. प्रदेश के हमीरपुर और लाहौल स्पीति इन दो जिलों में महिला वोटरों की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या में अधिक है. ऐसे में आगामी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय के चुनाव में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है.

निर्वाचन आयोग ने नाम दर्ज करने के लिए 1 अक्टूबर, 2025 तिथि तय की गई थी, जिसमें 1 अक्टूबर, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र थे. इसके बाद भी जो कोई भी व्यक्ति अपना वोट नहीं बना पाया वे लोग चुनाव का कार्यक्रम जारी होने तक संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर दोहरी प्रति में दो रुपए का शुल्क देकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. वहीं, अगर किसी व्यक्ति का नाम नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम की मतदाता सूची में शामिल नहीं है. ऐसे लोग चुनाव का कार्यक्रम जारी होने तक संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी-एवं-उप-मण्डलाधिकारी के कार्यालय में दोहरी प्रति में 50 रुपए का शुल्क देकर अपना आवेदन कर सकता है.

किस जिले में कितने मतदाता?

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 330655 है, इसमें पुरुष 166086 और महिला वोटरों की संख्या 164569 है. इसी तरह से चंबा जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 422091 है. इसमें पुरुष 214000 व महिला मतदाता 208091 है. हमीरपुर में कुल वोटरों की संख्या 378151 है. इसमें पुरुष 187317 व महिला वोटर 190834 है. कांगड़ा जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 13,17, 390 है, जिसमें पुरुष 665707 व महिला वोटरों की संख्या 651683 है. किन्नौर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 58877 है, जिसमें पुरुष 29426 व महिला मतदाताओं की संख्या 29421 है.

कुल्लू जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 335042 है. इसमें पुरुष 169976 व महिला वोटरों की संख्या 165066 हैं. लाहौल स्पीति जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 25602 है. इसमें पुरुष 12778 व महिला मतदाताओं की संख्या 12824 है. इसी तरह से मंडी जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 8654 32 है. जिसमें पुरुष 433645 व महिला वोटरों की संख्या 431787 है.

शिमला जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 517149 है. इसमें पुरुष 263145 व महिला वोटरों की संख्या 254004 है. वहीं, सिरमौर जिले में कुल वोटरों की संख्या 411481 है, जिसमें पुरुष 214375 व महिला मतदाताओं की संख्या 197106 है. सोलन जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 420552 है, जिसमें पुरुष 215724 व महिला वोटरों की संख्या 204828 है. ऊना जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 437287 है, जिसमें पुरुष 220952 व महिला वोटरों की संख्या 216335 है.

