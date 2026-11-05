बिहार में SIR के बाद अब होगा SSR, घर बैठे भी कर सकेंगे आवेदन
SSR IN BIHAR: बिहार में 12 नवंबर से वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण, छूटे हुए मतदाताओं और दिव्यांगजनों के नाम जोड़ने पर जोर. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 5, 2026 at 2:39 PM IST
पटना : बिहार में मतदाता सूची को दुरुस्त करने और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग विशेष अभियान चलाने जा रहा है. राज्य में 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराया जाएगा.
इस अभियान में खास तौर पर दिव्यांगजनों, युवा मतदाताओं और उन पात्र नागरिकों पर ध्यान दिया जाएगा, जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है. निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
12 नवंबर को जारी होगा मतदाता सूची का प्रारूप
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर 2026 को समेकित प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और किसी तरह की त्रुटि में सुधार कराने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी.
निर्वाचन अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों का निष्पादन 28 दिसंबर 2026 तक करना होगा. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी. इस बार पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित किया गया है. यानी इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे.
दिव्यांग और छूटे हुए मतदाताओं पर विशेष फोकस
इस अभियान में दिव्यांगजनों को मतदाता सूची से जोड़ने के साथ उनकी निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन की बैठक हुई. इसमें दिव्यांग मतदाताओं के पंजीकरण, उन्हें आवेदन की प्रक्रिया में सहायता देने और मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई.
नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए अलग-अलग फॉर्म
बैठक में यह भी तय किया गया कि ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान और पंजीकरण के लिए संबंधित विभागों तथा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छूटे हुए मतदाताओं तक पहुंचने की भी कोशिश होगी. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-6 भरना होगा. यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हटवाना है तो इसके लिए प्रपत्र-7 का इस्तेमाल किया जाएगा.
वहीं, मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार कराने, निवास स्थान बदलने, नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने और किसी मतदाता को दिव्यांग के रूप में चिह्नित कराने के लिए प्रपत्र-8 भरना होगा. उप निर्वाचन पदाधिकारी पूनम कुमारी ने बैठक में इन प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी दी. पात्र नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.
घर बैठे भी कर सकेंगे आवेदन, हेल्पलाइन की मिलेगी सुविधा
मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने कई डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराए हैं. मतदाता सेवा पोर्टल, सक्षम ऐप और ईसीआईनेट ऐप के जरिए पंजीकरण और मतदाता संबंधी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है. इसके अलावा निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन संख्या 1950 पर संपर्क कर भी जरूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है. दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम ऐप विशेष रूप से उपयोगी है. इसके माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया में उपलब्ध सुविधाओं और सहायता से संबंधित जानकारी हासिल की जा सकती है.
SIR के बाद अब होगा SSR
दरअसल, बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराया गया था. इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों और विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं. अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के जरिए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने और दर्ज विवरणों में सुधार कराने का अवसर मिलेगा.
यह एसआईआर से अलग नियमित प्रकृति का पुनरीक्षण अभियान है. इसमें मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा. निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है कि अंतिम मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल हों और मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर किया जा सके.
मतदाता पुनरीक्षण की महत्वपूर्ण तारीखें
बिहार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और दर्ज विवरणों में सुधार के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी. निर्वाचन अधिकारियों को प्राप्त दावों और आपत्तियों का निष्पादन 28 दिसंबर 2026 तक करना होगा.
इसके बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी. इस पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है. यानी 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे.
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