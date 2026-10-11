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SIR में मतदाता का नाम कटा तो चिंता की बात नहीं, 16-17 अक्टूबर को लगेगा कैंप

समस्तीपुर में बैठक करते डीएम व अन्य पदाधिकारी ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के आरोप को लेकर प्रदर्शन के बीच मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है. अगर एसआईआर में नाम कटा है तो चिंता की बात नहीं है. अपने बूथ पर जाकर नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए मतदान केंद्र पर विशेष कैंप लगने जा रहा है. समस्तीपुर डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने इसकी विस्तृत जानकारी साझा की है.

अक्टूबर में लगेगा दो दिवसीय कैंप