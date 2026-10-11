SIR में मतदाता का नाम कटा तो चिंता की बात नहीं, 16-17 अक्टूबर को लगेगा कैंप
विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट से छूटे योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए 16 और 17 अक्टूबर कैंप लगेंगे. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : October 11, 2026 at 4:31 PM IST
समस्तीपुर: देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के आरोप को लेकर प्रदर्शन के बीच मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है. अगर एसआईआर में नाम कटा है तो चिंता की बात नहीं है. अपने बूथ पर जाकर नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए मतदान केंद्र पर विशेष कैंप लगने जा रहा है. समस्तीपुर डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने इसकी विस्तृत जानकारी साझा की है.
अक्टूबर में लगेगा दो दिवसीय कैंप
जिला निर्वाचन पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने से छूटे योग्य मतदाताओं के पंजीकरण के लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर 16 और 17 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाया जाएगा. इसको लेकर डीएम ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है.
छूटे मतदाताओं के लिए डीएम का निर्देश
डीएम ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए छूटे हुए योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है. बैठक में अधिकारियों को सख्त लहजे में काम करने को कहा गया है.
"जिन मतदाताओं का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं है. सतत अद्यतीकरण के दौरान भी उनका पंजीकरण नहीं हो सका है, उनसे प्रपत्र-6 में आवेदन लेकर नाम जोड़ा जाएगा." -रोशन कुशवाहा, डीएम, समस्तीपुर
बीएलओ तैयार करेंगे आवेदनों की सूची
डीएम ने बताया कि ऐसे आवेदनों की सूची तैयार कर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को प्राप्ति के साथ उपलब्ध कराएंगे. इसके लिए अलग से पंजी का संधारण भी किया जाएगा. उन्होंने इसको लेकर संबंधित अधिकारी को छूटे हुए मतदाताओं की पहचान के लिए विशेष सावधानी बरतने और गड़बड़ी न होने देने का निर्देश दिया है.
बूथों में बदलाव से सावधानी बरतने की सलाह
अधिकारियों को बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले और बाद में मतदान केंद्रों की संख्या में युक्तिकरण के कारण बदलाव हुआ है. ऐसे में पुराने मतदान केंद्रों की सूची के आधार पर मतदाताओं की पहचान करने में परेशानी हो सकती है. इसके लिए एसआईआर के दौरान तैयार एएसडी सूची का बीएलओ से सत्यापन कराने और उसके आधार पर नाम जोड़ने की कार्रवाई करने को कहा गया.
विशेष कैंप की होगी वीडियोग्राफी
डीएम ने 16 और 17 अक्टूबर को आयोजित विशेष कैंपों में पर्याप्त संख्या में प्रपत्र-6, 7 और 8 के साथ आवश्यक पंजी उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है. कैंप के दौरान प्रमुख कार्यों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. फॉर्म-6 भरने वाले आवेदकों और वर्तमान मतदाता सूची में नाम दर्ज रहने वाले मतदाताओं के प्रशंसापत्र तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजे जाएंगे.
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